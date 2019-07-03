Идея независимости проходит через все поколения белорусов

Идея национального государства проходит через все поколения белорусов на протяжении их тысячелетней истории, убежден руководитель Витебской области Николай Шерстнев. Об этом он заявил на торжественном митинге в областном центре, посвященном Дню Независимости страны .

По его словам, которые цитирует БЕЛТА, главный праздник белорусов неразрывно связан с важнейшим событием в отечественной истории - освобождением от нацизма, которое является символом единства и сплоченности народа в борьбе за свободу и независимость. Ведь истоки национальной государственности, уточнил он, находятся в древнем Полоцке, где берет начало политическое и экономическое единение нации.

Ярким светом, по его словам, сияют имена наших славных земляков Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, более близких нам по времени Петра Машерова, Льва Доватора, Василя Быкова, Жореса Алферова и многих других, оставивших заметный след в истории и культуре Витебщины.

Но процесс создания государства Беларусь, подчеркнул губернатор, оказался длительным и непростым. Определяющим здесь стал ХХ век, его великие и драматические события. Он акцентировал внимание на величайших испытаниях, которые выпали на долю белорусов в годы Великой Отечественной войны. Только на витебской земле действовало почти 60 партизанских бригад - треть всего состава белорусского партизанского движения.

Память, по образному выражению губернатора, - тревожный колокол истории. Он предупреждает мир, что любая война - это безумие, ни одна цель не стоит человеческой жизни. "Сегодня мы должны быть достойны исторической эстафеты, переданной нам поколением Победителей", - подчеркнул Шерстнев.

А в Гродно, сообщает агентство, в этот же день торжества начались в утренние часы у Кургана Славы. Здесь состоялся торжественный митинг, который продолжился парадом военной техники. Военнослужащие частей гродненского гарнизона, пограничных войск и МЧС прошли перед трибунами, а затем по проспекту прошли танки, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы.

За бесценный дар жизни современное поколение должно свято хранить память о своих героических предках. Эта мысль лейтмотивом звучала и на торжественном митинге жителей Гомеля - второго по величине города РБ. По словам его мэра - Петра Кириченко - даже по прошествии десятилетий масштаб подвига ветеранов минувшей войны трудно переоценить. "Это бесценный дар всем нам, и наш священный долг - бережно и свято хранить память о защитниках родины, передавать ее из поколения в поколение", - сказал он, адресовав искренние поздравления с Днем Независимости и 75-й годовщиной освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков ветеранам войны и труженикам тыла, всем жителям и гостям города.

А старт праздничным мероприятиям дало шествие по центральной улице областного центра, в котором приняли участие представители всех поколений, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений. К ним присоединились и делегации и из Воронежской и Брянской областей России.

Официальные мероприятия, посвященные Дню независимости в непокоренном Бресте, сменились сегодня неформальной праздничной атмосферой в городе над Бугом. 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков брестчане встречают в год 1000-летия областного центра. Празднование Дня Независимости началось с церемонии возложения цветов и венков к памятнику "Освобождение" и продолжилось у Вечного огня в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой".

Доброй традицией стало в столице еще одного региона - Могилеве - открывать праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, на мемориальном комплексе "Буйничское поле". Кстати, самым ранним письменным источником, в котором упоминается этот областной центр, является составленный в XIV веке "Список русских городов дальних и ближних".

А для современных горожан - это святое место, где в июле 1941 года воины Красной армии и ополченцы показали беспримерное мужество и героизм, повторив подвиг защитников Брестской крепости. Ведь оборона города продолжалась почти месяц, развеяв миф о непобедимости гитлеровской военной машины.

Грандиозный смотр войск столичного гарнизона и массовый театрализованный эпизод "Беларусь гераічная" состоится в вечерние часы сегодня и в белорусской столице. Всего в военном параде, уточняет агентство, примут участие более пяти тысяч военнослужащих, в составе механизированной колонны - более 280 единиц колесной и гусеничной техники, а в воздушном строю - около 50 самолетов и вертолетов.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в торжествах планируется участие военнослужащих Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

После парада состоится массовый театрализованный эпизод "Беларусь гераічная". Кроме того, запланирована акция "Споем гимн вместе". Ее финальным аккордом станет праздничный салют. А затем у обелиска "Минск - город-герой" жителей и гостей столицы будет ожидать увлекательный гала-концерт звезд эстрады.