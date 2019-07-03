Полиция установила личность нападавшего на силовиков в Чечне

Личность человека, напавшего на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, установлена.

Подозреваемым оказался житель села Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики Мусаев Зелимхан 1993 года рождения, сообщили в ГУ МВД по республике. В следственном управлении СК РФ по Чечне по факту нападения на сотрудника заведено уголовное дело по 1 части статьи 317 УК РФ.

Как уже сообщалось, 1 июля около 14 часов мужчина бросил гранату в силовиков на контрольно-заградительном посту недалеко от села чеченского села Бамут. От взрыва никто не пострадал, но нападавший достал нож и нанес несколько ударов полицейскому, который пытался его остановить. Мужчину ликвидировали на месте, полицейский скончался по дороге в госпиталь.

Соболезнования семье и близким убитого силовика выразил Рамзан Кадыров. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "ИГ".