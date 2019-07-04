Рассекречены данные о белорусских партизанах 1941 -1944 годов

В свободный доступ в интернет выложены данные о партизанах и подпольщиках, которые в годы Великой Отечественной войны действовали на территории Белоруссии. На портале "Партизаны Беларуси" уже содержатся 70 тысяч оцифрованных документов, в которых рассказывается о биографии и судьбах 36 тысяч человек. Ранее многие документы носили гриф "секретно" и были доступны только по запросу в архивы.

Работы над общедоступной интерактивной базой данных начались в сентябре прошлого года. Портал наполняется оцифрованными документами из Национального архива РБ. Примерный объем архивных материалов, который предполагается использовать - более 450 тысяч листов, ряд из них двусторонние. Поэтому волонтерам, архивистам и историкам предстоит еще много кропотливой работы.

- Основной ее элемент - индивидуальные электронные карточки на партизан и прикрепленные к ним цифровые копии архивных документов. Эта база решает комплекс задач: научную, образовательную, информационную. Изучаются разные аспекты партизанского движения и популяризируются знания о нем - как в Беларуси, так и за рубежом. Нельзя забывать и о том, что в партизанском движении принимали участие представители более 50 национальностей и народностей, - директор Национального архива Андрей Демянюк.

К примеру, на сайте можно узнать, как действовали в белорусском Полесье словаки, перешедшие на сторону партизан, или диверсионные группы испанских коммунистов, заброшенных в республику летом 1942 года. К примеру, отряд уроженца Барселоны Франсиско Гаспара Торруса оперировал на важнейших немецких коммуникациях - в районе железной дороги Витебск - Полоцк. Под командованием испанца было пущено под откос шесть эшелонов вместе с паровозами, уничтожено 48 вагонов. В результате движение на важнейших для гитлеровцев коммуникациях было парализовано на длительный срок.

В документах так же рассказывается о проблемах, с которыми испанские интернационалисты столкнулись при взаимодействии с белорусскими партизанами. Труднее всего уроженцы Испании переносили лишения и перебои с продуктами. Они впадали в депрессию и становились замкнутыми. К концу 1942 года практически все интернационалисты были отозваны в Москву. В целом "испанский эксперимент" на Витебщине был признан командованием успешным.

Тем не менее на первом этапе в базу данных, в основном, загружена информация об уроженцах Белоруссии.