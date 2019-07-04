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В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине экологи обжаловали решение суда о выпуске косаток

Текст: Анна Бондаренко

Экологи подали апелляцию в Сахалинский областной суд на решение Южно-Сахалинского городского суда, который ранее отказал им в том, чтобы обязать Росприроднадзор изъять косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в Приморском крае, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына.

По его словам, апелляция подана в среду, и в течение пяти дней суд должен принять решение о том, примет он ее к рассмотрению или нет.

Фото: iStock
В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море

"Мы считаем, что у суда нет оснований не принимать апелляцию", - сказал Лисицин, отметив, что зоозащитники просят областной суд отменить решение Южно-Сахалинского городского суда в части отказа их требований "обязать Росприроднадзор изъять животных и выпустить их на свободу".

Напомним, что 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

27 июня ученые ВНИРО сообщили о выпуске первой партии косаток и белух, которых доставили к месту выпуска в Охотском море. С 20 июня по суше и воде они, в сопровождении команды из 70 человек, преодолели 1800 километров.

В бухте Средней находятся еще восемь косаток и больше 80 белух. Как говорят ученые, следующий этап операции начнется после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

Общество Природа Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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