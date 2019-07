СМИ: Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем во вселенной Marvel

Американский актер, режиссер, продюсер, сценарист Мэттью МакКонахи, который, по слухам, в разное время мог сыграть и Зеленого Гоблина, и появиться в "Стражах Галактики" - да, что называется, не срослось, все-таки вольётся в киновселенную (MCU) Marvel.

Согласно, опять же, официально не подтвержденным данным, которые транслирует We Got This Covered, ссылаясь на инсайдера, звезда "Настоящего детектива" и "Интерстеллара" вот-вот станет суперзлодеем.

При этом, как уверяет источник, имеются в виду два проекта - либо сиквел "Капитана Марвел", либо четвертый "Тор". Поскольку "студия все еще очень хочет заполучить актера".

Напомним, что ранее сообщалось о многолетних попытках заманить в кинокомиксы Marvel Киану Ривза, которого звали практически подряд во все фильмы MCU и не исключено, что все-таки дожали.