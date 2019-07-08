Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния. За его высказывание о президенте РФ Владимире Путине политик призвал возбудить против журналиста уголовное дело за оскорбления.

- Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России, - отметил Кадыров в одном из своих официальных аккаунтов в социальных сетях.

По словам главы Чечни, поведение Габуния ничем нельзя оправдать, а после его слов называть его горцем или мужчиной нельзя. Кроме того, Кадыров предположил, что выходка журналиста - не его идея, а задумка сторонних лиц, которые пытаются устроить провокацию против России, а в ответ на инцидент предложил ввести санкции против Грузии.

Как сообщалось ранее, 7 июля в эфир на телеканале "Рустави 2" вышла авторская программа Георгия Габуния, в которой он нецензурно отозвался о президенте России Владимире Путине. Вскоре несколько сотен жителей Тбилиси собрались возле здания телеканала и потребовали уволить журналиста и гендиректора телеканала. Выступление Габуния резко осудили президент и премьер Грузии, в России выходку осудили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечером 8 июля Габуния отстранили от работы.