Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа

Hyundai готовится к продажам нового поколения кроссовера ix25, который в России известен как Creta. Предсерийный автомобиль был представлен в апреле, товарная версия, судя по фото, опубликованным ресурсом k.sina.com.cn от него ничем не отличается.

Ни габариты, ни клиренс, ни моторная гамма пока не рассекречены. Ожидается, что новая генерация Hyundai Creta окажется крупнее предшественника, а в моторную гамму войдут 130-сильный бензиновый турбированный двигатель объёмом 1.4 литра и 125-сильный "атмосферник" 1.6 литра. Турбоверсия может агрегатироваться роботизированной трансмиссией, второй - как с "механикой", так и с автоматической коробкой.

Также, согласно сообщениям инсайдеров, у нового Hyundai Creta появится семиместная модификация, но, вероятно, она будет прерогативой некоторых рынков, например, индийского.

Пока в Китае готовятся к пришествию второго поколения Creta, ожидается, что это случится в августе, в Индии только приступили к работе над новой генерацией модели - она должна появиться в 2020 году. Напомним также, что в Бразилии кроссовер переживает пока лишь рестайлинг. Какой из Hyundai Creta - новой генерации или рестайлинговый - доберётся до России, пока неизвестно.

Актуальный Hyundai Creta стоит от 957 000 рублей - столько просят за "паркетник" на переднем приводе со 123-сильным мотором и 6-ступенчатой МКП. Купить полноприводную версию кроссовера можно начиная от 1 090 000 рублей.