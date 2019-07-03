Что готовит нам новый Hyundai Creta

Hyundai Motor India начала работу над новым поколением кроссовера Creta, которое должно выйти на рынок в 2020 году. Уже известны некоторые подробности о будущей новинке.

Как сообщает Autocar, моторная гамма кроссовера окажется полностью пересмотрена. В неё войдут 1.5-литровые бензиновые и дизельные агрегаты мощностью 115 л.с., которые в будущем появятся на других моделях концерна Hyunda-Kia, в частности, на новом кроссовере Seltos.

И Seltos сыграет в судьбе нового Hyundai Creta не последнюю роль. Эти две модели являются прямыми конкурентами, но пока новый Seltos, безусловно, прогрессивнее во всех отношениях, чем Creta. Поэтому последний должен в борьбе за покупателя предложить аналогичные опции и современный дизайн.

Что касается дизайна, то в Китае новое поколение Creta (на местном рынке кроссовер именуется ix25) было представлено ещё весной. Не исключено, что какие-то решения перекочуют и на индийскую версию модели, ведь двухярусная оптика в фаворе у дизайнеров Hyundai: Santa Fe, Kona и новый Venue.

Напомним, на рынок Индии Hyundai Creta первого поколения вышел в 2015 году, а в прошлом прошёл плановую процедуру обновления. В России кроссовер появился годом позже, но пока ни о каком готовящемся рестайлинге и уж тем более смене поколений компания не заявляла. Напомним, несколько дней назад в Сети были опубликованы фото Creta с изменённой внешностью: автомобиль заметили в Бразилии - релиз на рынке этой страны состоялся практически одновременно с российским.

Мы уже говорили, что дела у Hyundai Creta на отечественном рынке идут хорошо и без всяких модернизаций, поэтому надеяться на появление следующего поколения или посвежевшей версии пока не приходится, хотя по всем законам автоиндустрии пора бы предложить какие-то обновки. С другой стороны, наша Creta выгодно отличается от той же индийской наличием версий с полным приводом. Чего ещё желать?!

Поэтому пока неизвестно, какой шаг предпримет Hyundai в отношении Creta для РФ. В этом году премьеры мы не дождёмся точно, а вот 2020 год и Московский автосалон, проходящий в конце лета, позволяют надеяться... За лето на заводе в Петербурге вполне можно наладить оснастку для выпуска новинки. И, скорее всего, Hyundai выведет новое поколение Creta. Да, это дороже, но с другой стороны, зачем менять коней на переправе - перевооружать конвейер для выпуска обновлённого кроссовера? К тому же не стоит забывать про Kia Seltos, который появится в России в 2020 году и точно отвоюет у Creta часть клиентов, выбиравших богатые комплектации.

Цена на Hyundai Creta стартует от 957 000 рублей. За эти деньги клиент получает переднеприводный "паркетник" с атмосферным бензиновым мотором 1.6 литра мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Купить полноприводную модификацию можно начиная от 1 090 000 рублей.