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Рубрика: Власть

Проводить сделки с нотариусом можно будет удаленно

Текст: Георгий Панин
Государственная дума рассмотрит законопроект об электронном нотариате, который даст возможность нотариусам дистанционно удостоверять сделки и совершить другие операции. Для этого будет использоваться единая информационная система нотариата (ЕИСН).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее этот документ одобрило Правительство РФ. Таким образом, если законопроект будет одобрен, человеку не нужно будет лично встречаться с нотариусом, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено.

"Внедрение информационных технологий в нотариальную деятельность - общемировой тренд последних лет. Но, как и в любом законотворческом процессе нужно предусмотреть все риски", - рассказал "РГ" эксперт нотариального рынка Глеб Акимов.

Фото: iStock
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К примеру, в России сейчас много центров сертификации, которые выдают электронную цифровую подпись (ЭЦП) без личного присутствия заявителя. Отсюда возможны подделки ЭЦП. Есть еще одно слабое место - уведомление в Росреестр о возможности проведения сделок без участия хозяина квартиры можно послать по почте. Росреестр не обязан перепроверять такие уведомления.

Поэтому необходимо усиливать роль нотариата при проверке личности и законности проведения электронных процедур. А проще всего не придумывать велосипед, а взять лучшее из опыта нотариата других государств.

"Не нужно ходить далеко. Система электронного документооборота нотариата Азербайджана, созданная еще в 2007 году, сегодня содержит информацию о 15 миллионах нотариальных актов и интегрирована со многими государственными органами. Система электронного нотариата Азербайджана позволяет в режиме "одного окна" заверить или получить необходимую информацию. Комитет имущества, пограничная служба, автоинспекция и другие структуры в автоматическом порядке выдают нотариусам запрашиваемую информацию и обратно получают информацию о совершенных нотариальных действиях", - объясняет Акимов.

В Европе нотариаты - одни из ключевых правовых институтов в обществе. Если взять передовую в этом плане Германию, то там сейчас идет активная работа над созданием электронного архива нотариальных действий, который будет предоставлять возможность выдачи копий и дубликатов документов. Таким образом установят более короткий срок хранения бумажных документов.

Особый акцент, по словам эксперта, немецкий нотариат делает на вопросах безопасности. Разрабатываемый архив будет оснащен четырехуровневой системой защиты информации.

Фото: iStock
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Именно на нотариат в Германии возложена функция по обеспечению достоверности данных реестра недвижимости. В качестве аналога российского ЕГРН в Германии существует так называемая поземельная книга. По немецкому закону вносить записи в эту книгу могут только нотариусы.

"У нас, для начала, необходимо разработать и ввести продуманную систему электронного документооборота, упрощенный доступ к которой будут иметь и правоохранители, и Росреестр, и нотариусы. Ввести нормы безопасности при получении ЭЦП и исключить возможность ее подделки", - заключает эксперт "РГ".

Власть Право Законопроекты и комментарии Реформа нотариата
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