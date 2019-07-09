Skoda начала производство кроссовера, который заменит Fabia

На главном предприятии Skoda в чешском Млада-Болеславе приступили к серийному выпуску третьего SUV марки - кроссовера Kamiq. В модернизацию производственной линии было инвестировано 100 миллионов евро. Ежедневно с конвейера завод сходит 400 экземпляров новинки.

Мировая премьера новинки прошла в марте на автосалоне в Женеве. Skoda Kamiq построен на платформе MQB и является самым компактным кроссовером марки. И даже компактнее Hyundai Creta: длина "чешки" составляет 4 241 мм (короче Creta на 29 мм), ширина - 1 793 мм (меньше на 13 мм), высота - 1 531 мм (ниже на 99 мм). Точные цифры клиренса пока так и остаются загадкой - известно лишь, что он на 37 мм больше, чем у хэтчбека Scala.

В Европе Skoda Kamiq предложат с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI мощностью 95 л.с. и 5-ступенчатой "механикой". Форсированная версия двигателя выдаёт 115 л.с., самый производительный вариант кроссовера доступен с турбированной "четвёркой" 1.5 TSI с отдачей 150 л.с. В гамме присутствует 115-сильный дизель 1.6 TDI. Для этих моторов предложены как 6-ступенчатая МКП, так и роботизированная трансмиссия DSG.

Официальный прайс на новинку пока не объявлен. Ожидается, что цена на Skoda Kamiq будет начинаться от 19 000 евро (1 360 000 рублей по курсу на 9 июля 2019 года). Продажи кроссовера начнутся осенью. С выходом Kamiq свои полномочия сложит Fabia Combi. Решение по появлению Kamiq в России ещё не принято, в настоящее время Skoda занята вопросами локализации и выводу на наш рынок другого SUV - Karoq.