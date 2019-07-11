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11.07.2019 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве нашли фигурку из бивня мамонта и колонну 18 века

Текст: Ирина Огилько

Во время раскопок на месте бывшей усадьбы князей Нарышкиных на территории современного района Южное Медведково в Москве археологи обнаружили фигурку из бивня мамонта и остатки колонны. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Фото: Харовский историко-художественный музей
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По данным департамента, обе вещи были сделаны в 18 веке. Колонна, высеченная из камня, украшала фасад одной из построек усадьбы. Фигурка была выточена из средней части бивня мамонта.

Как поясняет главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, бивни часто применялись для изготовления украшений, окладов икон, инкрустации холодного и огнестрельного оружия. "До нас дошла часть безделушки из бивня. Это могла быть декоративная статуэтка или шахматная фигура, - сказал Кондрашев. - В богатых дворянских семьях модно было держать дома такие вещицы".

Археологические работы ведутся в рамках комплексного благоустройства берегов реки Яузы. Найденные предметы - не первые артефакты для этого района Москвы: ранее здесь нашли фрагменты печных изразцов, осколки глиняной и стеклянной посуды 17 века. По данным Кондрашева, большая часть находок связана с судьбой трех усадеб, располагавшихся здесь в разное время на территории села Медведково.

Фото: iStock
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Так, в 16-17 веках здесь была усадьба князей Пожарских. Один из ее представителей Дмитрий Пожарский, выступивший с ополчением против поляков, сделал последнюю остановку перед битвой в том месте, где сейчас находится храм. Потом на этом месте на его средства выстроили белокаменную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Это последняя построенная в столице одношатровая церковь, так как патриарх Никон запретил строительство таких храмов, как не соответствовавших канону.

В конце 17 века имение перешло к князю Василию Голицыну, фавориту царевны Софьи. Под его руководством в усадьбе произошли глобальные перемены - она в тридцать раз увеличила свои площади. Более того, князь активно украшал церковь. Но после свержения царевны усадьбу у Голицына конфисковали, передав ее Федору Нарышкину, дяде Петру I. В 19 веке усадьбу много раз продавали. В советское время здесь сначала располагался совхоз, потом детский санаторий и в конце концов усадьбу снесли.

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