Мужа кассирши, укравшей у банка 20 млн рублей, отправили домой

Новости

В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
Законопроект о региональных брендах прошел второе чтение 17:24
Кличко обсудил с Зеленским отставку 17:20
В Италии ужесточили наказание за использование телефона за рулем 17:18
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 17:12
ЦБ назвал размер внешнего долга России 17:05
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских 16:50
Под Туапсе перевернулся грузовик с арбузами 16:48
Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку 16:41
На Урале коров будут забирать на штрафстоянку 16:40
На юге России боевые "инженерные монстры" снесли свыше 25 зданий 16:40
Путин: Россия готова к переговорам по Украине в любом формате 16:34
В Крыму росгвардейцы спасли из моря 23 человек 16:34
В Перми загорелся центральный рынок 16:33
Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужа кассирши, укравшей у банка 20 млн рублей, отправили домой

Текст: Иван Петров
Орджоникидзевский районный суд города Уфы отправил на 2 месяца под домашний арест Марата Хайруллина - мужа старшего кассира банка в башкирском городе Салават Луизы Хайруллиной.

Изначально супруг похитившей средства из банка кассирши проходил в качестве свидетеля. Но после того, как он выступил на ток-шоу на Первом канале, где рассказал, что именно он попросил жену взять деньги из хранилища, следователи изменили его статус на подозреваемого. Сразу по прилету из Москвы Марат Хайруллин был задержан.

Фото: iStock
Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка

Как сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, сегодня мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". По этой статье фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В МВД рассказали, что следователи ГСУ МВД по Республике Башкортостан провели с обвиняемым необходимые следственные действия. В том числе следователи выезжали на место совершения преступления в город Салават и в места, где Хайруллин вместе с женой и детьми около месяца скрывался от полиции.

Стоит напомнить, что Луизе Хайруллиной обвинение предъявлено по другой статье Уголовного кодекса РФ. Ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ "присвоение или растрата". Хотя наказание, которое грозит женщине, ровно такое же, как и ее супругу - до 10 лет колонии и штраф в 1 млн. рублей.

В настоящее время Луиза Хайруллина заключена по решению суда в СИЗО. В четверг Верховный суд Республики Башкортостан оставил без удовлетворения жалобу адвоката на изменение ей меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что именно муж надоумил Луизу Хайруллину взять деньги из банка. Он оказался игроманом и проигрывал крупные суммы в букмекерских конторах. По словам Марата Хайруллина, деньги его жена брала в течение полутора лет, подменяя их купюрами из банка приколов. Когда настоящих денег уже почти не осталось в хранилище, семья Хайруллиных решила пуститься в бега. Все деньги, уверяет Хайруллин, он потратил на ставки. Впрочем, скорее всего, это так и есть, поскольку похищенные деньги полицейские уже не разыскивают.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад