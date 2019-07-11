Мужа кассирши, укравшей у банка 20 млн рублей, отправили домой

Орджоникидзевский районный суд города Уфы отправил на 2 месяца под домашний арест Марата Хайруллина - мужа старшего кассира банка в башкирском городе Салават Луизы Хайруллиной.

Изначально супруг похитившей средства из банка кассирши проходил в качестве свидетеля. Но после того, как он выступил на ток-шоу на Первом канале, где рассказал, что именно он попросил жену взять деньги из хранилища, следователи изменили его статус на подозреваемого. Сразу по прилету из Москвы Марат Хайруллин был задержан.

Как сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, сегодня мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". По этой статье фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В МВД рассказали, что следователи ГСУ МВД по Республике Башкортостан провели с обвиняемым необходимые следственные действия. В том числе следователи выезжали на место совершения преступления в город Салават и в места, где Хайруллин вместе с женой и детьми около месяца скрывался от полиции.

Стоит напомнить, что Луизе Хайруллиной обвинение предъявлено по другой статье Уголовного кодекса РФ. Ей вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ "присвоение или растрата". Хотя наказание, которое грозит женщине, ровно такое же, как и ее супругу - до 10 лет колонии и штраф в 1 млн. рублей.

В настоящее время Луиза Хайруллина заключена по решению суда в СИЗО. В четверг Верховный суд Республики Башкортостан оставил без удовлетворения жалобу адвоката на изменение ей меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что именно муж надоумил Луизу Хайруллину взять деньги из банка. Он оказался игроманом и проигрывал крупные суммы в букмекерских конторах. По словам Марата Хайруллина, деньги его жена брала в течение полутора лет, подменяя их купюрами из банка приколов. Когда настоящих денег уже почти не осталось в хранилище, семья Хайруллиных решила пуститься в бега. Все деньги, уверяет Хайруллин, он потратил на ставки. Впрочем, скорее всего, это так и есть, поскольку похищенные деньги полицейские уже не разыскивают.