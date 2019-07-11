Вице-мэр Оренбурга получил 2,5 года колонии

Два с половиной года колонии строгого режима - такой приговор вынес Ленинский районный суд Оренбурга бывшему вице-мэру города Геннадию Борисову. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере - 3,9 миллиона рублей.

Об этом сообщила в четверг прокуратура области.

Как уже писала "РГ", громкий коррупционный скандал в Оренбурге вспыхнул в августе прошлого года, когда Геннадий Борисов, занимавший в то время пост заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству был задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя в два миллиона рублей. Позднее выяснилось, что это была лишь часть "благодарности" - ранее вице-мэру уже передали первый "куш" от этого бизнесмена. Суд поместил Борисова в СИЗО на два месяца.

А вскоре в деле арестованного чиновника появился еще один эпизод. По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с главой города Араповым лично получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 600 тысяч рублей, при этом львиная доля "гонорара" - 400 тысяч рублей - причиталась мэру. Так в камере СИЗО оказался и глава города. Впоследствии ему были предъявлены новые обвинения: по данным СК, Арапов брал взятки не только деньгами, но и квартирами в новостройках. Однако обвинения в свой адрес теперь уже бывший мэр областного центра отрицает.

А вот Геннадий Борисов, напротив, полностью признал свою вину.

- В суде установлено, что в период с мая по август 2018 года подсудимый в несколько приемов лично получил от директора компании "УКС-Инвест" взятку в общей сумме 3 миллиона 900 тысяч рублей, пообещав общее покровительство по службе в интересах фирмы, - пояснила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева. - Вину по предъявленному обвинению экс-чиновник признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием в рамках заключенного с ним досудебного соглашения.

Благодаря этому подсудимому удалось добиться смягчения наказания. Обвинение Борисову было предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Однако гособвинение запросило для фигуранта всего три года колонии. В итоге суд назначил экс-чиновнику два с половиной года колонии строгого режима, лишив его права занимать поста на государственной и муниципальной службе в течение трехлетнего срока.

Геннадий Борисов взят под стражу в зале суда.

Судьба Евгения Арапова решится позднее. Содержание под стражей ему заменено домашним арестом.