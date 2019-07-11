Новости

Лучшие уральские разработки в сфере IT назвали на "Иннопроме" 15:00
Spiegel: Меркель на встрече с премьером Дании слушала гимны стран сидя 15:00
В Польше полиция разыскивает пропавшего российского мальчика 15:00
При пожаре у ТЭЦ в Мытищах погибла женщина 14:55
В Москве нашли фигурку из бивня мамонта и колонну 18 века 14:52
В Ленобласти спустили на воду траулер для мурманских рыбаков 14:50
В Москву прибудут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии 14:47
Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание 14:45
Поддержаны поправки о продаже единственного жилья без уплаты налога 14:45
Десять сотрудников таможни задержаны в Домодедово 14:41
Вице-мэр Оренбурга получил 2,5 года колонии 14:41
В Заполярье появятся 9 домов с погодной регулировкой отопления 14:32
В Сергиевом Посаде пройдет фестиваль восстановления города 14:31
На "Иннопроме" показали изделия из рыбьей кожи 14:24
На Кубани экс-подполковника ФСБ арестовали за "работу" в вузе 14:24
Число пострадавших при пожаре рядом с ТЭЦ возросло до 12 14:22
В Минкультуры Беларуси отметили высокий интерес к "Славянскому базару" 14:21
Дагестанские ополченцы получат ветеранский статус 14:10
Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино 14:10
На Урале построят современную молочную ферму 14:09
Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру 14:06
Россия заложит две новые атомные подлодки 14:05
ТЭЦ в Мытищах из-за пожара снизила мощность 14:03
Установки контроля качества воздуха направлены в район пожара у ТЭЦ-27 14:02
Сто тысяч человек подали заявления на Единую карту петербуржца 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-мэр Оренбурга получил 2,5 года колонии

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Два с половиной года колонии строгого режима - такой приговор вынес Ленинский районный суд Оренбурга бывшему вице-мэру города Геннадию Борисову. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере - 3,9 миллиона рублей.

Об этом сообщила в четверг прокуратура области.

Прокурор попросил для экс-вице-губернатора Новгородчины 12 лет наказания

Как уже писала "РГ", громкий коррупционный скандал в Оренбурге вспыхнул в августе прошлого года, когда Геннадий Борисов, занимавший в то время пост заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству был задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя в два миллиона рублей. Позднее выяснилось, что это была лишь часть "благодарности" - ранее вице-мэру уже передали первый "куш" от этого бизнесмена. Суд поместил Борисова в СИЗО на два месяца.

А вскоре в деле арестованного чиновника появился еще один эпизод. По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с главой города Араповым лично получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 600 тысяч рублей, при этом львиная доля "гонорара" - 400 тысяч рублей - причиталась мэру. Так в камере СИЗО оказался и глава города. Впоследствии ему были предъявлены новые обвинения: по данным СК, Арапов брал взятки не только деньгами, но и квартирами в новостройках. Однако обвинения в свой адрес теперь уже бывший мэр областного центра отрицает.

А вот Геннадий Борисов, напротив, полностью признал свою вину.

Губернатор попросил СК проверить мэра, спасавшего свой дом в паводок

- В суде установлено, что в период с мая по август 2018 года подсудимый в несколько приемов лично получил от директора компании "УКС-Инвест" взятку в общей сумме 3 миллиона 900 тысяч рублей, пообещав общее покровительство по службе в интересах фирмы, - пояснила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева. - Вину по предъявленному обвинению экс-чиновник признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием в рамках заключенного с ним досудебного соглашения.

Благодаря этому подсудимому удалось добиться смягчения наказания. Обвинение Борисову было предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Однако гособвинение запросило для фигуранта всего три года колонии. В итоге суд назначил экс-чиновнику два с половиной года колонии строгого режима, лишив его права занимать поста на государственной и муниципальной службе в течение трехлетнего срока.

Геннадий Борисов взят под стражу в зале суда.

Судьба Евгения Арапова решится позднее. Содержание под стражей ему заменено домашним арестом.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Мэрские хроники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык