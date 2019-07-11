Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина

Украинские деятели науки, спорта и кино станут участниками телемоста с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК. Само общение будет организовано с помощью компьютерной программы Skype.

"Украинские участники, с которыми будут связываться по Skype, - это деятели науки, кино, спорта и просто люди", - сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.

Между тем с российской стороны в телемосте будут участвовать российско-украинские семьи. Некоторые смогут воссоединиться непосредственно в эфире.

Политических деятелей на телемосте не будет, заверили на ВГТРК.

"На программе не будут обсуждать никаких политических вопросов", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее планировалось, что телемост Россия-Украина пройдет между студиями каналов ВГТРК и NewsOne. Однако в Киеве эта идея не нашла поддержки. Возмущенные политики, журналисты и общественные деятели начали публиковать в соцсетях крайне негативные комментарии. После поступления угроз, а также по причине организованных с 7 июля около здания редакции телеканала NewsOne в Киеве протестных пикетов, телемарафон был отменен. Вместо прежнего формата был придуман новый.