Телемост "Надо поговорить" прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России. Ведущими были Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Ранее был запланирован телемост с каналом NewsOne, однако его пришлось отменить, так как его сотрудникам стали поступать угрозы. В итоге был выбран компромиссный вариант с приглашением в московскую студию украинских гостей и прямыми включениями видеозвонков из Украины. Также журналисты смогли пообщаться с украинцами на Киевском вокзале и в метро.

С российской стороны в телемосте участвовали российско-украинские семьи. Некоторые смогли воссоединиться непосредственно в эфире.

Гости обсуждали, общие для двух народов темы - вспоминали известные в России и на Украине фильмы, песни, литературные произведения. Участники программы призвали восстановить дружеские отношения между странами.

Как заявила ранее пресс-служба ВГТРК, "телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем".

В Кремле выразили сожаление после отмены телемоста в прежнем формате. "Пока украинская сторона, видимо, не готова к этому", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.