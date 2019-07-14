Второй год подряд московскому ЦСКА предстоит открывать сезон в Самаре против "Крыльев Советов". Не самый плохой вариант с учетом времени и места - уж очень хороша и живописна Самара.

Возвращаясь в прошлый сезон, отметим разный характер двух очных встреч ЦСКА и "Крыльев". Матч на берегах Волги в 1-м туре прошел на равных. Команды лихо били по воротам, не стеснялись фолить, шансы были и у тех, и у других, но дело закончилось нулевой ничьей.

А в 30-м туре ЦСКА дома камня на камне не оставил от самарцев. "Армейцы" отгрузили шесть мячей и отправили "Советы" в стыковые матчи. Дублем отметился Чалов. "Крылья" откровенно провалили концовку - из 11 последних матчей самарская команда проиграла 9. Лишь по итогам стыковых матчей с "Нижним Новгородом" Самаре удалось сохранить место в высшем дивизионе.

Скорее всего, и в этом сезоне "Крылья" будут решать похожую задачу - сохранение места в РПЛ. В межсезонье к команде присоединились несколько игроков, из которых за счет своего опыта выделяются Александр Анюков и Дмитрий Комбаров. Анюков, уроженец Самары, вернулся в свой первый клуб после 14 лет в "Зените", а Комбаров пришел после 5 лет в "Динамо" и 9 лет в "Спартаке".

Трансферная компания ЦСКА ничем интересным не запомнилась. Разве что был выкуплен у "Эвертона" Влашич, проведший неплохой прошлый сезон. Из остальных изменений - ушли Эрнандес и Бекао. Костяк команды удалось сохранить. ЦСКА показал, что даже без ярко выраженных звезд команда способна бороться как минимум за Лигу чемпионов. Если удастся избежать повальной эпидемии травм, москвичи будут представлять собой грозную силу.

Матч "Крылья Советов" - ЦСКА начнется в 16:30 по Москве, не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!