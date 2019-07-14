В Киеве недовольны решением итальянского суда по делу экс-бойца ВСУ

Показательна в этой истории реакция официального Киева, который, как водится, считает себя стопроцентно готовым к вступлению в единую Европу и прямо-таки до трясучки стремится всех убедить, что разделяет европейские ценности.

Украинские патриоты немедленно объявили, что итальянский суд действовал по указке из Москвы и вынес политически мотивированное решение. На Украине усомнились как в объективности правосудия на Апеннинах, так и в наличии такого понятия, как разделение ветвей власти. Правда, тогда остается непонятным, зачем Киеву становиться частью настолько продажного Евросоюза?

Президент Владимир Зеленский потребовал от ответственных украинских лиц обеспечить возвращение осужденного нацгвардейца на родину. Причем об отбывании им наказания речь в принципе не идет. Но грозные окрики "маленького Бонапарта" из Киева для итальянских судов что муха, жужжащая над компотом, - нелепо обращать внимание. Когда глава бедного, маловлиятельного, не входящего в Евросоюз государства искренне считает, что может через своих подчиненных управлять правосудием на Апеннинах, - комментарии излишни. В отличие от Незалежной, где радикалы без проблем влияют на решение любого судьи, пригрозив ему не хилыми неприятностями, в Италии эти схемы не действуют.

Стоит напомнить о том, как отреагировал Зеленский, который на словах считает себя лидером европейского государства, на заявление одного из ключевых идеологов националистов, бывшего руководителя "Правого сектора" (запрещен в РФ) Дмитрия Яроша. Тот призвал бывших коллег "упаковать" на Украине с десяток итальянцев, чтобы затем обвинить их в убийстве украинских граждан. В отношении этой инициативы Зеленский красноречиво промолчал - и этим все сказано. Один из влиятельных националистов призывает сторонников брать в заложники на территории Незалежной жителей Евросоюза, а президент Украины словно воды в рот набрал. Ведь одно дело отправиться на одесский пляж, чтобы искупаться в красных плавках в Черном море (на цвет плавок обратили внимание все украинские СМИ), и совсем другое - публично осадить радикалов, превративших Украину в страну "третьего мира".

Не вспомнил глава Незалежной и о том, что 13 июля исполнилось бы 50 лет украинскому журналисту Олесю Бузине, которого националисты застрелили в 2015 году. Его убийцы до сих пор не наказаны. Когда на днях мать погибшего журналиста захотела встретиться с Зеленским, чтобы обсудить состояние правосудия на Украине, то президент отказался, посчитав предвыборные купания более важными, чем вопрос безопасности журналистов.

И уж совсем не по-европейски выглядит ночной обстрел здания телеканала "112 Украина" из гранатомета. В столице государства, напомню, заявляющего о приверженности европейским ценностям, стреляют по телеканалу только потому, что тот объявил о показе фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". Эта лента дает альтернативную картину украинской майданной историографии, что не понравилось националистам. Но если генпрокурор Юрий Луценко пригрозил телеканалу за показ фильма, получившего Гран-при кинофестиваля в итальянском Таормине, "всего лишь" уголовными статьями о госизмене и финансировании терроризма, то его единомышленники среди радикалов предупредили причастных к показу журналистов о физическом уничтожении. Им посоветовали подумать, что дороже - здоровье и жизнь или свобода слова. Причем все это происходит абсолютно публично, в стране, официально заявляющей о планах стать частью ЕС.

А что же "команда Зе" с ее европейскими ценностями и обязательствами? Там на происходящее - ноль внимания, словно вся эта преступная вакханалия происходит в какой-то далекой от Украины части мира. Такая реакция, по мнению украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь", выглядит закономерной: давление на телеканалы, неугодные власти, приобрело в Незалежной системный, силовой и одобряемый властью характер.

В 2017 году Шевченковский суд приговорил к четырем годам условно участника убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года. Равносильный оправдательному вердикт был вынесен после того, как здание суда осадили националисты, пожелавшие поддержать оказавшегося на скамье подсудимых единомышленника. Четыре года условно - такова сегодня цена жизни журналиста на Украине. Поэтому местных радикалов возмутил приговор, вынесенный на Аппенинах нацгвардейцу Маркиву за убийство итальянского журналиста под Донецком - 24 года реальной тюрьмы и штраф в несколько тысяч евро в пользу родных погибшего фотокора. Поэтому президент Зеленский назвал приговор несправедливым и распорядился вернуть Маркива на родину, чтобы затем его торжественно освободить. Для нынешнего главы Незалежной "свобода слова" и безопасность журналистов не входят в число европейских ценностей, которые собирается соблюдать Украина. Однако в отличие от Киева итальянский суд посчитал убийство журналистов не смягчающим, а отягчающим обстоятельством преступления, фактически пожизненно отправив нацгвардейца за решетку.