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15.07.2019 18:22
Рубрика: В мире

Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским

Перенос суда над главным редактором портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским состоялся при странных обстоятельствах. Об этом рассказала приехавшая в Киев на процесс уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, в зале заседания было много журналистов, в полном составе присутствовали стороны обвинения и защиты. Однако судьи в зал даже не зашли. Вместо них о переносе сообщил секретарь.

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"Суд из уважения к участникам процесса, всем, кто пришел сюда, должен был выйти и хотя бы мотивировать решение переноса", - приводит слова Москальковой РИА Новости. Но, как она отметила, "без мотивов, без каких-либо объяснений секретарь судебного заседания очень робко и тихо сообщил стороне защиты, что суд переносится".

Москалькова добавила, что судебный процесс над Вышинским вызывает большой интерес на Украине. "Украинская общественность интересуется этой темой […] в плюс или в минус, но ей эта тема не безразлична", - сказала омбудсмен.

Ранее ожидалось, что Вышинский, которого обвиняют в государственной измене, сможет выйти на свободу из зала суда. Однако Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение его 19 июля. По данным агентства, основанием стала занятость судей в другом процессе.

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине
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