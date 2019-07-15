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15.07.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области ушел в отставку мэр, спасавший свой дом от паводка

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, который привлек коммунальную технику для спасения собственного дома во время паводка. Как сообщает РИА Новости, ранее он подал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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Напомним, против мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций".

Проверку в отношении чиновника инициировали после того, как в интернете разошелся ролик, где со двора мэра машина коммунальных служб откачивает воду. Снимающий обвинил Худоногова в том, что он силами муниципальных служб спасает свой дом во время наводнения.

Позже выяснилось, что съемка велась спустя несколько дней после паводка. Однако, как установили следственные органы, мэр действительно привлек муниципальную технику и специалистов, чтобы ликвидировать последствия паводка на своем личном участке.

Как ранее писала "РГ", президиум иркутского политсовета "Единой России" исключил Худоногова из партии за дискредитацию. Кроме того, факт использования коммунальной техники в личных целях был подтвержден результатами проверки, которую инициировал председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. В связи с этим вице-премьер РФ также потребовал отстранить мэра от исполнения обязанностей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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