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15.07.2019 15:01
Рубрика: Легковые авто

УАЗ "Буханка" получит новую опцию

Текст: Евгений Костин

По сообщениям бельгийского дилера автомобилей УАЗ, в скором времени в палитре доступных для УАЗ Комби "Трофи" цветов появится новый - оранжевый, в который сейчас окрашивают экспедиционные "Патриот" и "Хантер".

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В настоящее время "Буханка" в исполнении "Трофи" предложена в единственном цвете - защитном зелёном. Напомним, версия была представлена в апреле 2019 года. От обычной "Буханки" УАЗ Комби "Трофи" отличается наличием экспедиционного багажника, лестницы, также внедорожный вэн получил стальные чёрные диски с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, подогрев передних сидений, сдвижные форточки и единый ключ для замков зажигания и дверей.

УАЗ Комби "Трофи" оснащён 112-сильной "четвёркой" объёмом 2.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с демультипликатором и блокировкой дифференциала.

На момент начала приёма заказов на новинку, внедорожник стоил 829 900 рублей, сейчас ценник выше на 10 тысяч рублей.

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#УАЗ