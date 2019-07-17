ФСИН опровергла помещение Кокорина и Мамаева в изолятор

В белгородском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергли информацию о помещении Александра Кокорина и Павла Мамаева в штрафной изолятор колонии № 4, где футболисты отбывают срок за хулиганство.

- Указанные осужденные в штрафной изолятор не водворялись, - сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Напомним, Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию общего режима под Белгородом из Москвы, где Пресненский суд приговорил спортсменов к лишению свободы за хулиганство и побои, нанесенные высокопоставленному чиновнику Минпромторга Денису Паку, главе НАМИ Сергею Гайсину и водителю телеведущей Виталию Соловчуку. Кокорин и его младший брат Кирилл получили по полтора года, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий - год и пять месяцев каждому. Стул, которым Кокорин ударил Пака, суд постановил уничтожить.

Адвокаты осужденных подали апелляцию, на повторном заседании суд добавил в обвинение еще один пункт УК, а сроки содержания под стражей оставил без изменения.

Футболистов этапировали в ИК-4 в белгородском райцентре Алексеевка. В этой колонии имеется футбольное поле.