Lada Xray Cross "для города": видео и новые фото

Недавно "Российская газета" публиковала первые "живые" фотографии и сообщала подробности об Lada Xray Cross с вариатором. Теперь в нашем распоряжении появилось видео и качественные снимки автомобиля, на которых можно подробно рассмотреть подкапотное пространство и интерьер.

Lada Xray Cross АТ оснащается 1.6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 114 л.с. и 152 Нм крутящего момента (он же Nissan HR16 с цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком). Силовой агрегат HR16 локализован на мощностях АвтоВАЗа с 2015 года и устанавливался на Lada Xray в период с конца 2015-го по июль 2016 года. Заявленные преимущества двигателя Renault H4Mk следующие: жесткость конструкции, виброакустический комфорт, малый вес, экономичность и низкий расход топлива, а также оптимальная мощность и достаточный крутящий момент.

В салоне Lada Xray Cross видна кулиса бесступенчатой трансмиссии Jatco JF015E с разметкой P-R-N-D, сам дизайн коробки аналогичен Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Подобным вариатором оснащаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.

Также на передней панели можно заметить отсутствие селектора выбора режимов движения Lada Ride Select, т.е. опция доступна исключительно для "механических" версий Lada Xray Cross. Зато на центральном тоннеле имеется кнопка отключения электронной системы курсовой устойчивости ESC.

Фото: Валерий Карташов

Кстати, на Lada Xray Cross АТ стоит обновлённая мультимедийная система с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto. На рулевом колесе появилась кнопка голосового управления функциями развлекательной системы и получение информации из интернета.

Небольшое спорное решение - кнопки управления функциями круиз-контроля и ограничителя скорости с руля "переехали" на блок снизу. Вполне возможно, что освободившееся место подготовлено для чего-то нового.

Фото: Валерий Карташов

Производство бесступенчатой трансмиссии JF015E также локализовано в Тольятти. Отличительная особенность агрегата - в конструкции коробки, кроме клиноременной передачи, работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. Как заявляет АвтоВАЗ, получилась "смесь" "механики" и "автомата". По сравнению с классическими АКП, CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон, а также значительно экономичнее и тише.

Помимо этого, данный тип трансмиссии имеет функцию имитации ручного режима переключения передач - это облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Ресурс Jatco JF015E составляет минимум 250 000 км пробега, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 000 км или чаще), очистки теплообменника и бережной эксплуатации (коробка не любит агрессивного штурма бордюров). Вариатор не боится низких температур, длительных пробуксовок и тяжелых нагрузок. До первого ремонта машины обычно ходят 100-150 тысяч километров.

Новая модификация Lada Xray Cross разгоняется от 0 до 100 км/ч за 12,8 сек., максимальная скорость составляет 162 км/ч. В продаже Xray Cross АТ должен появится уже 22 июля, предварительный ценник за "люксовое" исполнение - 980 000 рублей. Пока Lada Xray Cross оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой МКПП. Стоимость автомобиля варьируется от 754 900 до 913 900 рублей.

К слову, до конца года связка новых агрегатов должна появится и на обычном Xray, её также получит семейство Vesta.