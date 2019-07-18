Депутаты проголосовали за выплаты для дагестанских ополченцев

Законопроект наделяет граждан, воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году, статусом ветеранов боевых действий. Документ был внесен по итогам "Прямой линии" президента РФ. К главе государства обратились жители республики и попросили восстановить справедливость.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал для ополченцев Дагестана только нематериальные льготы, в том числе преимущество при приеме в жилищные и гаражные кооперативы. Ко второму чтению депутаты по инициативе фракции "Единая Россия" добавили в документ еще и материальные льготы.

Ополченцам будет установлена ежемесячная денежная выплата и ряд льгот, которые положены ветеранам боевых действий. Это могут быть льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем, если человек нуждается в улучшении жилищных условий.

Как ранее заявил автор - депутат от "Единой России" Умахан Умаханов - изменения будут способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана и укреплению политической стабильности в регионе.