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18.07.2019 14:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты проголосовали за выплаты для дагестанских ополченцев

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Документ принят с учетом поправок, которые дают им право на ежемесячные выплаты и материальные льготы
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

Законопроект наделяет граждан, воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году, статусом ветеранов боевых действий. Документ был внесен по итогам "Прямой линии" президента РФ. К главе государства обратились жители республики и попросили восстановить справедливость.

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Принятый в первом чтении законопроект предусматривал для ополченцев Дагестана только нематериальные льготы, в том числе преимущество при приеме в жилищные и гаражные кооперативы. Ко второму чтению депутаты по инициативе фракции "Единая Россия" добавили в документ еще и материальные льготы.

Ополченцам будет установлена ежемесячная денежная выплата и ряд льгот, которые положены ветеранам боевых действий. Это могут быть льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем, если человек нуждается в улучшении жилищных условий.

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Как ранее заявил автор - депутат от "Единой России" Умахан Умаханов - изменения будут способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана и укреплению политической стабильности в регионе.

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