Риккардо Мути выступил с концертом "Дороги Дружбы" в Афинах

Проект выдающегося дирижера Риккардо Мути The Roads of Friendship ("Дороги дружбы") прошел Афинах, в знаменитом амфитеатре Одеон на склоне древнего Акрополя. Сводный состав из 200 итальянских и греческих музыкантов исполнил великое и утопическое творение Людвига ван Бетховена - Девятую симфонию, включающую в себя Ode an die Freude ("Оду к радости") Фридриха Шиллера с ее призывом "Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!".

Именно в этих словах маэстро Мути почувствовал актуальное послание современному миру, одержимому конфликтами: политическими, межнациональными, торговыми, социальными, все больше разъединяющими народы и страны. "Обнимитесь, миллионы!", по сути, девиз всех музыкальных "Дорог дружбы", которые Риккардо Мути вместе с Равеннским фестивалем искусств под руководством Кристины Маццавиллани-Мути уже 23 года проводит в разных городах и проблемных точках мира, прокладывая в эти места маршруты из древней итальянской Равенны. Неудивительно, что в городе, знаменитом не только гробницей Данте, базиликами и сверкающими многоцветными мозаиками, но и тем, что два тысячелетия он остается перекрестком культур, религий, цивилизаций, появился проект, близкий его исторической ментальности. 25 июля в российский прокат выходит фильм Рона Ховарда о Паваротти "Дороги дружбы" - мост музыки, который уже соединил Равенну с Сараево, Бейрутом, Нью-Йорком и Москвой, Стамбулом, Каиром, Дамаском, Найроби, Токио, Тегераном, Киевом и другими городами, независимо от тех политических или экономических обстоятельств, в которых находятся эти сраны. Мути убежден, что "музыка разрушает все барьеры, потому что воспринимается не через слова, которые можно истолковать превратно, а через сердце". 23 года назад он отправился в первый свой маршрут на военном самолете в разрушенный Сараево и выступил там с объединенным составом оркестра и хора Ла Скалы и музыкантов Сараево. Играть вместе - в этом суть концерта "Дороги дружбы". - В каждом из наших путешествий, - говорит Мути, - мы просим музыкантов оркестров и хоров этого места присоединиться к нашей команде. У музыкантов, сидящих за пультами, часто нет ничего общего, кроме музыки, но им удается выразить одну и ту же идею. На этот раз в Афинах он объединил вместе итальянских и греческих музыкантов: Молодежный оркестр Луиджи Керубини (оркестр-резидент проекта) и музыкантов Государственного оркестра Афин, Государственного симфонического оркестра Салоников, Афинского симфонического оркестра, Афинской филармонии, Национального симфонического оркестра ERT, Молодежного симфонического оркестра Греции, а также хоры - Costanzo Porta из Кремоны под руководством Антонио Греко, Национальный хор ERT и хор Муниципалитета Афин (хормейстер Ставрос Берис). Четыре сольные партии в бетховенской партитуре исполнили итальянский тенор Лучано Ганчи, сопрано Мария Мудряк (Казахстан), меццо-сопрано Анастасия Болдырева (Россия) и Евгений Ставинский (солист Новой оперы). Кроме великой утопии всеобщего братства Девятой бетховенской симфонии, тонкий подтекст этого выбора состоял в том, что четвертая часть этой партитуры является гимном Евросоюза. Идея исполнить ее в Греции, переживающей экономический кризис и подвергающейся риску Грекзита, символична. Мути подчеркнул свое отношение к проблеме, обратившись к многотысячной публике в античном амфитеатре: "Европа без Греции и Италии ничего не значит". - Это гражданское послание. Мы собрались, чтобы рассказать миру и особенно Европе: помните, что мы все вместе, потому что все мы появились на свет благодаря политической, философской и социальной концепции демократии, которая зародилась в Греции. Это наша дань и признание. Дерево Европы не выросло бы без Греции, так же, как и без Италии, и, если вы срежете корни Греции и Италии, это дерево умрет. Но мы собрались здесь, в Афинах, не для того, чтобы восхвалять или уничижать современную Европу, а чтобы еще раз подчеркнуть фундаментальность и созидательность Греции и Италии, в становлении Европы. Культура наших двух стран - это по-прежнему колодец, из которого Западу стоит черпать свое вдохновение, - отметил Риккардо Мути. Х Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится до 27 июля К слову, сегодня Италия по-прежнему остается первым экспортным рынком для Греции, что немаловажно для греческой экономики. А недавно компания Ferrovie dello Stato (Итальянская государственная железнодорожная компания) стала инвестором Греции и заняла свою нишу среди китайских инвесторов в Пирейском порту и на Балканах. Но в первую очередь связи Италии с Грецией поддерживаются на культурном уровне. Причем, несмотря на экономический кризис, в Афинах количество театров и оркестров на душу населения самое высокое в мире и может конкурировать только с Пекином. А в Италии, по словам Мути, ситуация с культурой находится в критическом состоянии. В стране есть регионы, где вообще театры закрыты, а выпускники консерваторий не могут найти работу. Между тем, Италия при поддержке ведущих культурных институций страны запустила в Греции в прошлом году крупный мультипроект "Tempo Forte. Италия, Эллада", включающий в себя самые различные культурные форматы: выставки, концерты, кино, театральные постановки, издательскую деятельность. В афишу Tempo Forte вошло и исполнение Девятой симфонии Бетховена под управлением Риккардо Мути. Ода радости В последний раз в рамках проекта "Дороги дружбы" Девятую симфонию Риккардо Мути исполнял в Москве в 2000 году на сцене Большого театра с объединенным коллективом оркестров и хоров Большого театра и Ла Скала. Теперь Девятая симфония прозвучала в знаменитом афинском амфитеатре Одеон, построенном во II веке н.э. Аттиком Геродом, знаменитым оратором, философом, учителем Римских императоров Марка Аврелия и Луции Веры. В Афинах этот театр, реконструированный в 1950-е годы, стал одной из самых притягательных в мире сцен: его особая атмосфера сакральности акропольских руин, теплый мрамор ступеней амфитеатра, собирающего как и в древние времена на представления греческой трагедии 5000 тысяч граждан Афин, наконец, его луна, извечно всплывающая над величественными руинами фасада сцены - живая декорация человеческой цивилизации и идеальное место для исполнения Девятой симфонии Бетховена с ее посылом миру "Обнимитесь, миллионы!". Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино У Мути Девятая симфония прозвучала яростно, мощно, артикулировано, начинаясь со страшного обрушения оркестрового звука. Тревожные фоны падающей на диминуэндо или вскипающей оркестровой волны, красота кантилены и колоссальные крещендо, приводящие к огромному звуковому масштабу, подобному трагическому Року, повисшему над человечеством. В этой Девятой был и героический формат бетховенской музыки и чисто итальянская музыкальная красота - поющая, льющаяся белькантовским потоком у струнных. Подводя к ликующему бетховенскому финалу, Мути собрал всю сокрушительную и героическую энергию симфонии, сквозь огненное пространство которой пробился тихий безмятежный мотив "Оды к радости". Величественная и одновременно хрупкая, полная непокоя и ликования, пронизанная бодрым военизированным маршем и твердой линией хорала, зачарованными ритардандо эта Ода завершилась радостным апофеозом тутти, напомнившем финалы великих итальянских опер. А символически бетховенский финал прозвучал в древнем амфитеатре как апофеоз двух средиземноморских стран, создавших когда-то культуру Европы. Как заметила Кристина Маццавиллани-Мути, Европа сейчас переживает плохие времена, в особенности Европарламент. Проблемы особенно остро стоят в странах, притесняемых сегодня европейскими гигантами. Но и у Греции, и у Италии есть шанс возродиться, воспрянуть, имея такое культурное наследие. Шиллер описывал Европу как братство. А в братстве создаются великие вещи, в том числе, симфоническая музыка - наследие европейской культуры. В следующем году "Дороги дружбы" проложат маршрут в африканские страны: Эритрею и Эфиопию. А в этом году Девятая симфония прозвучала еще раз спустя два дня в том же составе в итальянской Равенне в Палаццо Мауро де Андре. Прямая речь Риккардо Мути: "Дороги дружбы" - знаковый проект, который сделал немало, чтобы открыть миру Италию. Год за годом мы объединили тысячи людей, которые собирались вместе, чтобы петь и играть музыку. Вспоминаются слова Святого Августина: пение, как и занятие музыкой, - дело для тех, кто умеет любить вселенской любовью. В конце Девятой симфонии Бетховена Шиллер пишет "Люди - братья меж собой… Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!" Сегодня этот дух утрачен, и это действительно серьезно. Интеграция должна происходить посредством культурного обмена. Говоря об иммигрантах, мы должны понять, что интеграция - процесс очень долгий, но с чего-то нужно начинать: обучать их, предложить достойную жизнь, учить тому, кто есть мы, открыться их культуре, тогда они откроются нашей. Я убежден, что будущее музыки - в этой встрече народов. В какой-то момент наша музыка попадет под сильное влияние другой. Слияние разных языков породит новый.