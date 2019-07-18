Риккардо Мути выступил с концертом "Дороги Дружбы" в Афинах

Новости

В Ялте собрались снести 243 незаконных самостроя 10:12
Внедорожник "Сталкер" на базе Lada 4x4 добрался до дилеров 09:57
На Кубани во рту у молодого человека взорвался курительный прибор 09:46
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары 09:45
В Дагестане четыре человека утонули в море 09:34
В Сочи объявили экстренное штормовое предупреждение 09:32
В Ростове опрокинулась моторная лодка 09:31
Житель Тюменской области угнал трактор и поехал в магазин 09:28
Стали известны подробности гибели шахтера в Кузбассе 09:27
СМИ: В Москве при упоминании Боснии открываются все двери 09:23
В Приморье в ДТП погибли шесть человек 09:20
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии 09:11
Жителей Приморья предупредили о тайфуне "Данас" и сильных дождях 09:06
В Прикамье пожилая пара утонула, переправляясь по реке в город 09:03
Самой популярной машиной с "автоматом" в России стала Toyota Camry 08:46
Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией 08:44
В Новосибирске школьника убило током на свалке 08:04
Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта 07:43
Воздух в столице прогреется сегодня до +22 градусов 07:24
Отец Неймара встретится с руководством "Ювентуса" 07:17
Во Францию вернется аномальная жара 07:07
Трамп назвал голосование по импичменту "самым нелепым проектом" 06:37
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2" 06:19
Представитель Румынии впервые назначен заместителем генсека НАТО 05:41
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
18.07.2019 10:10
Рубрика: Культура

Риккардо Мути выступил с концертом "Дороги Дружбы" в Афинах

Текст: Ирина Муравьева (Афины)
Проект выдающегося дирижера Риккардо Мути The Roads of Friendship ("Дороги дружбы") прошел Афинах, в знаменитом амфитеатре Одеон на склоне древнего Акрополя. Сводный состав из 200 итальянских и греческих музыкантов исполнил великое и утопическое творение Людвига ван Бетховена - Девятую симфонию, включающую в себя Ode an die Freude ("Оду к радости") Фридриха Шиллера с ее призывом "Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!".

Именно в этих словах маэстро Мути почувствовал актуальное послание современному миру, одержимому конфликтами: политическими, межнациональными, торговыми, социальными, все больше  разъединяющими народы и страны. "Обнимитесь, миллионы!", по сути, девиз всех музыкальных "Дорог дружбы", которые Риккардо Мути вместе с Равеннским фестивалем искусств под руководством Кристины Маццавиллани-Мути уже 23 года проводит в разных городах и проблемных точках мира, прокладывая в эти места маршруты из древней итальянской Равенны. Неудивительно, что в городе, знаменитом не только гробницей Данте, базиликами и сверкающими многоцветными мозаиками, но и тем, что два тысячелетия он остается перекрестком культур, религий, цивилизаций, появился проект, близкий его исторической ментальности.

Фото: REUTERS
25 июля в российский прокат выходит фильм Рона Ховарда о Паваротти

"Дороги дружбы" - мост музыки, который уже соединил Равенну с Сараево, Бейрутом, Нью-Йорком и Москвой, Стамбулом, Каиром, Дамаском, Найроби, Токио, Тегераном, Киевом и другими городами, независимо от тех политических или экономических обстоятельств, в которых находятся эти сраны. Мути убежден, что "музыка разрушает все барьеры, потому что воспринимается не через слова, которые можно истолковать превратно, а через сердце". 23 года назад он отправился в первый свой маршрут на военном самолете в разрушенный Сараево и выступил там с объединенным составом оркестра и хора Ла Скалы и музыкантов Сараево. Играть вместе - в этом суть концерта "Дороги дружбы".

- В каждом из наших путешествий, - говорит Мути, - мы просим музыкантов оркестров и хоров этого места присоединиться к нашей команде. У музыкантов, сидящих за пультами, часто нет ничего общего, кроме музыки, но им удается выразить одну и ту же идею.

На этот раз в Афинах он объединил вместе итальянских и греческих музыкантов: Молодежный оркестр Луиджи Керубини (оркестр-резидент проекта) и музыкантов Государственного оркестра Афин, Государственного симфонического оркестра Салоников, Афинского симфонического оркестра, Афинской филармонии, Национального симфонического оркестра ERT, Молодежного симфонического оркестра Греции, а также хоры - Costanzo Porta из Кремоны под руководством Антонио Греко, Национальный хор ERT и хор Муниципалитета Афин (хормейстер Ставрос Берис). Четыре сольные партии в бетховенской партитуре исполнили итальянский тенор Лучано Ганчи, сопрано Мария Мудряк (Казахстан), меццо-сопрано Анастасия Болдырева (Россия) и Евгений Ставинский (солист Новой оперы).

Кроме великой утопии всеобщего братства Девятой бетховенской симфонии, тонкий подтекст этого выбора состоял в том, что четвертая часть этой партитуры является гимном Евросоюза. Идея исполнить ее в Греции, переживающей экономический кризис и подвергающейся риску Грекзита, символична. Мути подчеркнул свое отношение к проблеме,  обратившись к многотысячной публике в античном амфитеатре: "Европа без Греции и Италии ничего не значит".

- Это гражданское послание. Мы собрались, чтобы рассказать миру и особенно Европе: помните, что мы все вместе, потому что все мы появились на свет благодаря политической, философской и социальной концепции демократии, которая зародилась в Греции. Это наша дань и признание. Дерево Европы не выросло бы без Греции, так же, как и без Италии, и, если вы срежете корни Греции и Италии, это дерево умрет. Но мы собрались здесь, в Афинах, не для того, чтобы восхвалять или уничижать современную Европу, а чтобы еще раз подчеркнуть фундаментальность и созидательность Греции и Италии, в становлении Европы. Культура наших двух стран - это по-прежнему колодец, из которого Западу стоит черпать свое вдохновение, - отметил Риккардо Мути.

Фото: Татьяна Андреева
Х Венский фестиваль в Екатеринбурге продлится до 27 июля

К слову, сегодня Италия по-прежнему остается первым экспортным рынком для Греции, что немаловажно для греческой экономики. А недавно компания Ferrovie dello Stato (Итальянская государственная железнодорожная компания) стала инвестором Греции и заняла свою нишу среди китайских инвесторов в Пирейском порту и на Балканах. Но в первую очередь связи Италии с Грецией поддерживаются на культурном уровне. Причем, несмотря на экономический кризис, в Афинах количество театров и оркестров на душу населения самое высокое в мире и может конкурировать только с Пекином. А в Италии, по словам Мути, ситуация с культурой находится в критическом состоянии. В стране есть регионы, где вообще театры закрыты, а выпускники консерваторий не могут найти работу. Между тем, Италия при поддержке ведущих культурных институций страны запустила в Греции в прошлом году крупный мультипроект "Tempo Forte. Италия, Эллада", включающий в себя самые различные культурные форматы: выставки, концерты, кино, театральные постановки, издательскую деятельность. В афишу Tempo Forte вошло и исполнение Девятой симфонии Бетховена под управлением Риккардо Мути.

Ода радости

В последний раз в рамках проекта "Дороги дружбы" Девятую симфонию Риккардо Мути исполнял в Москве в 2000 году на сцене Большого театра с объединенным коллективом оркестров и хоров Большого театра и Ла Скала. Теперь Девятая симфония прозвучала в знаменитом афинском амфитеатре Одеон, построенном во II веке н.э. Аттиком Геродом, знаменитым оратором, философом, учителем Римских императоров Марка Аврелия и Луции Веры. В Афинах этот театр, реконструированный в 1950-е годы, стал одной из самых притягательных в мире сцен: его особая атмосфера сакральности акропольских руин, теплый мрамор ступеней амфитеатра, собирающего как и в древние времена на представления греческой трагедии 5000 тысяч граждан Афин, наконец, его луна, извечно всплывающая над величественными руинами фасада сцены - живая декорация человеческой цивилизации и идеальное место для исполнения Девятой симфонии Бетховена с ее посылом миру "Обнимитесь, миллионы!".

Фото: youtube
Слабовидящий музыкант рассказал, как он сыграл на горящем пианино

У Мути Девятая симфония прозвучала яростно, мощно, артикулировано, начинаясь со страшного обрушения оркестрового звука. Тревожные фоны падающей на диминуэндо или вскипающей оркестровой волны, красота кантилены и колоссальные крещендо, приводящие к огромному звуковому масштабу, подобному трагическому Року, повисшему над человечеством. В этой Девятой был и героический формат бетховенской музыки и чисто итальянская музыкальная красота - поющая, льющаяся белькантовским потоком у струнных. Подводя к ликующему бетховенскому финалу, Мути собрал всю сокрушительную и героическую энергию симфонии, сквозь огненное пространство которой пробился тихий безмятежный мотив "Оды к радости". Величественная и одновременно хрупкая, полная непокоя и ликования, пронизанная бодрым военизированным маршем и твердой линией хорала, зачарованными ритардандо эта Ода завершилась радостным апофеозом тутти, напомнившем финалы великих итальянских опер. А символически бетховенский финал прозвучал в древнем амфитеатре как апофеоз двух средиземноморских стран, создавших когда-то культуру Европы.

Как заметила Кристина Маццавиллани-Мути, Европа сейчас переживает плохие времена, в особенности Европарламент. Проблемы особенно остро стоят в странах, притесняемых сегодня европейскими гигантами. Но и у Греции, и у Италии есть шанс возродиться, воспрянуть, имея такое культурное наследие. Шиллер описывал Европу как братство. А в братстве создаются великие вещи, в том числе, симфоническая музыка - наследие европейской культуры.

В следующем году "Дороги дружбы" проложат маршрут в африканские страны: Эритрею и Эфиопию. А в этом году Девятая симфония прозвучала еще раз спустя два дня в том же составе в итальянской Равенне в Палаццо Мауро де Андре.

Прямая речь

Риккардо Мути: "Дороги дружбы" - знаковый проект, который сделал немало, чтобы открыть миру Италию. Год за годом мы объединили тысячи людей, которые собирались вместе, чтобы петь и играть музыку. Вспоминаются слова Святого Августина: пение, как и занятие музыкой, - дело для тех, кто умеет любить вселенской любовью.

В конце Девятой симфонии Бетховена Шиллер пишет "Люди - братья меж собой… Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!" Сегодня этот дух утрачен, и это действительно серьезно. Интеграция должна происходить посредством культурного обмена. Говоря об иммигрантах, мы должны понять, что интеграция - процесс очень долгий, но с чего-то нужно начинать: обучать их, предложить достойную жизнь, учить тому, кто есть мы, открыться их культуре, тогда они откроются нашей. Я убежден, что будущее музыки - в этой встрече народов. В какой-то момент наша музыка попадет под сильное влияние другой. Слияние разных языков породит новый.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2"
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35
Пушков прокомментировал прогноз о техногенной катастрофе на Украине