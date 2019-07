Hello Moto! Легендарной компании есть что показать. Обзор Moto G7 Plus

Когда-то компания Motorola была на коне и вместе с Nokia диктовала рынку свои правила, выпуская при этом крутейшие и по-настоящему легендарные телефоны (чего только раскладушка Razr V3 стоит). Время шло, рынок покорили iPhone и Android, компания стремительно начала терять популярность и в итоге была выкуплена корпорацией Google (которая заодно получила огромное количество патентов), а впоследствии наладила выпуск Android-смартфонов под брендом Moto.

Так компания получила вторую жизнь, а ее девайсы начали пользоваться неплохим спросом среди гиков и фанатов бренда - они были хороши по соотношению цена/качество/уникальность. Дошло даже до того, что Motorola выпустила для Google смартфон линейки Nexus (прародитель Pixel) - Motorola Nexus 6P, который был очень тепло принят сообществом и энтузиастами.

Но случилось так, что Google в какой-то момент Motorola перестала быть нужна, и ее продали другой большой корпорации - Lenovo. После нескольких попыток ребрендинга и смены названий новостей о судьбе Motorola и смартфонах компании становилось все меньше. Но все оказалось не так плохо, и компания жива! Она выпускает смартфоны и даже беспроводные наушники (которые, к сожалению, не продаются в России).

Сегодня на обзоре представитель среднебюджетного сегмента - Moto G7 Plus. Давайте разбираться, сможет ли этот смартфон выиграть конкуренцию у бесконечного множества китайских моделей или даже линейки Galaxy A от Samsung.

Открывая коробку, испытываешь крайне необычные ощущения. Сразу же вспыхивает чувство ностальгии, хочется услышать легендарный рингтон "Hello Moto", но в голове все равно держится стойкое ощущение, что это что-то не то. Примерно такое же чувство возникает при просмотре ремейков известных фильмов.

Комплект поставки - типичный для смартфонов китайских компаний (Lenovo - китайский производитель). Кроме стандартного набора, здесь лежит прозрачный силиконовый чехол. В отличие от многих комплектных чехлов, он хорошего качества и на первое время отлично подойдет.

Внешний вид самого смартфона оставляет двоякое впечатление. Если задняя панель привлекает своей футуристичностью и красивым глянцевым корпусом, то передняя сторона выглядит откровенно страшно.

При взгляде на экран Moto G7 Plus все претензии к Galaxy A50 моментально отпадают. Огромный и глубокий каплевидный вырез и действительно большая нижняя панель выглядят крайне нелепо и бросаются в глаза. И если по отдельности с каждым из этих недостатков можно примириться, то к экрану Moto G7 Plus привыкаешь несколько дольше обычного. Да, потом это перестает напрягать, но хуже фронтальной поверхности Moto G7 Plus может быть только Pixel 3XL.

Компенсирует это идеальная IPS-матрица диагональю 6.2 дюйма и разрешением 2270х1080 точек. Изображение очень контрастное, насыщенное, цветопередача правильная, а на солнце картинка видна без особых проблем. Из-за вытянутости смартфон покажется несколько великоват даже для владельцев больших ладоней, но к форм-фактору быстро привыкаешь.

Внутри установлен не самый новый процессор Qualcomm Snapdragon 636 (не очень понятно, почему Motorola не перешла на Snapdragon 660, который лучше предшественника во всем), 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти с поддержкой карт памяти объемом до 512 Гб, две тыловые камеры 16 МП и 5 МП с апертурой F/1.70, NFC-модуль и Bluetooth 5.0.

Смартфоны Motorola уже во времена Google славились чистым Android, отличной оптимизацией прошивки и полезными дополнительными функциями. Славно, что Lenovo не стала трогать это и не придумала некрасивую и тормозящую оболочку для смартфонов Moto. Благодаря чистому Android телефон работает хорошо и быстро. Правда, иногда создается ощущение излишней плавности анимации, но оно проходит довольно быстро. Кстати, рингтон "Hello Moto" сильно изменен и ностальгических чувств уже не вызывает. Обидно. В играх телефон показывает хорошую производительность, что не может не радовать.

Но самое крутое здесь - это камеры. Они снимают превосходно. Отличная детализация изображений, грамотное размытие, хорошая калибровка баланса белого и контрастности. Придраться можно разве что к ночной съемке, но даже она оставляет хорошие впечатления при грамотной настройке режима. Есть здесь и любимый многими Google Lens, так что без умных возможностей камеры вы здесь не останетесь.

Максимальное разрешение записи видео - 4К. Но будем честны - оно здесь не очень и назвать его полноценным язык не поворачивается. Зато есть оптическая стабилизация, благодаря которой тряска смартфона не сказывается на качестве видео. Есть здесь и режим синемаграфии, которым гордится Motorola, но это "фишка на один раз".

А вот что вы точно не будете забывать, так это зарядку. В смартфоне установлен крошечный по меркам современных смартфонов аккумулятор объемом 3000 мАч, и даже при умеренном использовании аппарат будет жить примерно один световой день. А если использовать Moto G7 Plus активно, то нужно быть готовым к тому, что его нужно будет заряжать минимум два раза в день. Ситуацию исправляет фирменная быстрая зарядка, но согласитесь, не всегда в течение дня есть возможность зарядить смартфон.

Сканер отпечатка пальца на задней панели смартфона выполнен в виде логотипа Motorola. Работает хорошо, тормозит только с мокрыми и потными пальцами. Зато он удачно расположен - дотягиваться до него вслепую очень удобно. Спасибо эргономике от Motorola Nexus 6P.

Подведем итоги. Смартфон оставил очень приятные впечатления. Им действительно приятно пользоваться, и все его недостатки можно было бы простить, если бы не одно "но" - цена. Она кусачая и составляет 23 тысячи рублей.

В этой ценовой категории обитают и новый Xiaomi Mi 9T, и Galaxy A70, и Huawei P30 Lite, и классный, но недооцененный LG V30+. Да, где-то придется немного добавить деньжат, но вопрос остается открытым: стоит ли покупать страшный внешне смартфон с 4 Гб оперативной памяти, на прошлогоднем процессоре и маленькой батарейкой?

И как бы странно это ни прозвучало, но ответ такой: да, стоит. Смартфон работает на чистом Android, отлично дополняется фирменными возможностями Moto, имеет превосходную камеру и вообще не создает впечатление бюджетного. Это отличный помощник на каждый день, и рассматривать его к покупке определенно стоит.