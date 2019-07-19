Lada Xray Cross с вариатором: цены и комплектации

АвтоВАЗ со дня на день начнёт продажи Lada Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk - это должно случится уже 22 июля. Накануне "Российская газета" публиковала первые "живые" фотографии, видео и свежие снимки, а также сообщала подробности о новой модификации Xray Cross. До сих пор оставались не раскрытыми лишь цены и комплектации автомобиля, за исключением предварительной стоимости "люксового" исполнения - 980 000 рублей. Теперь стал известен полный прайс на Lada Xray Cross с приставкой "АТ".

В первую очередь напомним, что цены на "механическую" версию Lada Xray Cross лежат в диапазоне от 754 900 до 913 900 рублей. Автомобиль оснащается безальтернативными агрегатами - "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощность 122 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Судя по промо-странице модели Lada Xray Cross АТ будет предлагаться в четырёх комплектациях: Classic-Optima, Comfort, Luxe, и Luxe-Prestige. Стоимость этих исполнений 841 900, 884 900, 934 900 и 966 900 рублей соответственно. Выходит, что доплата за "автоматическую трансмиссию" составляет ровно 50 000 рублей.

Напомним, ранее основной автоматизированной трансмиссией в гамме Lada являлся "робот" с одним сцеплением (АМТ) стоимостью 25 000 рублей. На семейство Granta предлагается полноценная автоматическая коробка передач с четырьмя ступенями той же фирмы Jatco.

Всё на той же промо-странице АвтоВАЗ заявляет, что автоматическая трансмиссия (именно так её называет российский автопроизводитель) - это "комфортное и уверенное движение по всем типам дорог. У Lada Xray Cross с новой коробкой передач две педали: газ и тормоз. Управление удобно и интуитивно - автомобиль ускоряется плавно, без малейших рывков, сохраняя при этом отличную топливную экономичность".

"Обеспечивая принципиально новый уровень комфорта, автоматическая трансмиссия обладает необходимым функционалом для наиболее эффективного выполнения самых разных задач. Автоматическая трансмиссия - это удобно, надежно и практично!".

Lada Xray Cross АТ оснащается 1.6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Диапазон передаточных отношений бесступенчатой трансмиссии (CVT) или, по-народному, "вариатора" Jatco JF015E - от 3,873 до 0,532, главная пара - 3,882:1. При этом, ни снаряженная масса, ни клиренс в 215 мм не изменились. В итоге разгоняется новая модификация Xray Cross до "сотни" за 12,8 сек., максимальная скорость составляет 162 км/ч.

Цветовая гамма Xray Cross АТ не пополнилась новыми эмалями и идентична Xray Cross МТ. Список доступных цветов кузова включает белый "Ледниковый", красный металлик "Огненно-красный", серо-бежевый металлик "Серый базальт", черный металлик "Черная жемчужина", серебристый металлик "Платина", и фирменный золотисто-охристый металлик "Янтарь".

В будущем связка новых двигателя и коробки достанется как обычному Xray, так и семейству Vesta. Производство аналогичной Lada Vesta начнется в декабре 2019 года, но в продажу автомобиль поступит только в начале 2020-го.