Мэй обсудит задержание танкера Stena Impero на заседании комитета COBRA

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Встреча будет посвящена задержанию британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

На заседании будет озвучена обновленная информация о развитии ситуации вокруг этого инцидента. Кроме того, Мэй, члены ее кабинета и приглашенные официальные лица обсудят вопросы безопасности судоходства в зоне Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association.

Комитет COBRA уже дважды заседал по вопросу о захвате танкера, однако Мэй на этих заседаниях не присутствовала, так как находилась в своем избирательном округе Мейденхед. На втором заседании глава британского МИД Джереми Хант пообещал, что рассмотренные комитетом предложения по защите британских и международных морских перевозок будут изложены им в понедельник в Палате общин британского парламента.

Британские СМИ не исключают, что Лондон может объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций, в том числе мер по замораживанию иранских активов. Однако министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выразил сомнения, что предлагаемые меры коснутся санкционного режима, поскольку Соединенное Королевство и так уже придерживается широкого набора антииранских санкций.

Напомним, морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Персидском заливе британский танкер Stena Impero. Судно было отбуксировано в иранский порт Бендер-Аббас. На борту остается экипаж из 23 человек, в числе которых трое россиян.

Захват Stena Impero - это ответ Тегерана на задержание британскими силами танкера Grace под иранским флагом в Гибралтаре четвертого июля. Судно было задержано по причине того, что, как предполагается, следовало в Сирию, нарушая тем самым санкции ЕС, введенные против Дамаска. В настоящее время Grace находится под арестом, который продлен до 15 августа.