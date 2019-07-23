Месси отложил продление контракта с "Барселоной" из-за Неймара

"Барселона" намерена продлить контракт с Лионелем Месси до 2023 года. Переговоры с игроком и его отцом Хорхе ведет сам президент клуба Хосеп Бартомеу, однако футболист пока откладывает принятие решение до тех пор, пока каталонцы не договорятся о трансфере Неймара.

The Sun цитирует эксперта по испанскому футболу Грэма Хантера, который в своем подкасте рассказал, что Лионель готов продлить контракт, но его главным условием является возвращение в команду старого друга Неймара.

По словам эксперта, Месси очень хочет еще раз выиграть Лигу чемпионов, и он уверен, что с приходом Неймара шансы на это заметно вырастут. Действующий контракт Лионеля с каталонцами истекает в 2021 году.

Что касается переговоров о переходе Неймара в "Барселону", то на данный момент повода для оптимизма у каталонцев нет. "ПСЖ" намерен получить за игрока как можно больше и готов к переговорам с разными клубами. Помимо "Барсы" предложение сделал и "Реал", готовый расстаться с Гаретом Бэйлом и 90 миллионов евро. Каталонцы также предлагают 90 миллионов, но готовы включить в сделку двух игроков.