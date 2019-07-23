Семьям погибших в хабаровском лагере детей выплатят по миллиону рублей

Семьям девочек, умерших в реанимации в результате ожогов, полученных при пожаре в лагере под Хабаровском, выделят по одному миллиону рублей.

Об этом сообщила пресс-секретарь правительства региона Надежда Томченко.

"Сейчас в правительстве края готовят все необходимые для этого документы", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что семья погибшей утром девочки также получит миллион рублей из резервного фонда правительства края.

Напомним, пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находились 189 детей. Девять человек пострадали, трое погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Во всех загородных лагерях Комсомольска-на-Амуре проверят соблюдение правил пожарной безопасности.