УАЗ показал "эксклюзивную" фотографию салона "Патриота" с "автоматом"

Ульяновский автомобильный завод продолжает подогревать интерес к "Патриоту" с "автоматом", который должен поступить в продажу осенью этого года.

На этот раз компания опубликовала в соцсетях "эксклюзивную" фотографию салона. На снимке хорошо видна новая набивка подушки водительского кресла.

По данным "РГ", в конце июля на территории завода пройдет технический семинар, посвященный новинке. Журналисты смогут пощупать сам "автомат", задать любые вопросы техническим специалистам, отвечающим за настройку трансмиссии, а также попробовать "Патриот" с "автоматом" в движении.

Напомним, на двухпедальный "Патриот" будут устанавливать модернизированный двигатель ZMZ Pro объемом 2.7 литра с новой системой охлаждения. Технические характеристики прежние: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. Что касается самой коробки, то это классическая 6-ступенчатая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide.

Ранее "Российская газета" рассказывала об автоматической трансмиссии для УАЗ "Патриот" и о ее сильных и слабых местах. Благодаря утечке информации стало известно, что "автомат" появится не только на внедорожнике и пикапе, но и на коммерческих УАЗ "Профи".

Кстати, УАЗ предложил участвовать в испытаниях "Патриота" с АКПП всем желающим. Тест-драйв - еще до старта продаж - пройдет с 29 июля до 14 августа.