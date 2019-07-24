КОМНЕБОЛ вынесла наказание Месси

Южноамериканская конфедерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на один матч и оштрафовать его на 1,5 тысячи долларов за удаление в матче за третье место на Кубке Америки. За слова о коррупции вердикт еще не вынесен.

Такое решение КОМНЕБОЛ вынесла за удаление аргентинца в матче за третье место на Кубке Америки против команды Чили. Тогда арбитр встречи за стычку решил удалить по одному футболисту в каждой из команд - Месси и Гари Меделя. Оба футболиста потом признали, что конфликт не тянул на такое жесткое решение.

В тоже время в КОМНЕБОЛ еще не вынесли решение по обвинениям со стороны Месси, который обвинил организацию в коррупции, сообщает La Nacion. Позже футболист принес извинения за свой поступок, однако до сих пор окончательное решение не принято. Многие СМИ поспешили сообщить, что штраф в 1,5 тысячи евро это и есть наказание за слова о коррупции, однако это не так. Денежный штраф Месси заплатит именно за удаление с поля.

За слова о коррупции в организации Лионелю по-прежнему грозит дисквалификация сроком до двух лет и крупный денежный штраф. Но точная дата, когда в этом деле будет поставлена точка, не сообщается.