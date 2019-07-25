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25.07.2019 08:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выпущенные в море косатки из "китовой тюрьмы" разошлись друг с другом

Текст: Анна Бондаренко
Пути трех косаток - молодой самки и двух взрослых самцов и самки, - которые были выпущены в море 16 июля, разошлись, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Как отмечается в сообщении, вечером после выпуска бригады рыбаков, работающие в бухте Перовского, рассказали ученым, что отпущенные на волю животные через некоторое время вновь появились у берега. Они заметили трех косаткок с метками на плавниках. Затем появились еще двое их сородичей без меток, которые приблизились к группе. Вскоре взрослые животные ушли в море вчетвером, на месте осталась молодая самка. Еще через какое-то время косатки из "китовой тюрьмы" вернулись, но, покружив около 15 минут, в очередной раз ушли в море.

Фото: РИА Новости.
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Прибывшие на место сотрудники ВНИРО увидели, что одна особь плавает примерно в 500 метрах от берега. Судя по спутниковой метке, установленной перед выпуском, это была самая молодая косатка. Ученые несколько дней круглосуточно наблюдали за ней, ожидая, что она может уйти, откликнувшись на зов сородичей, так как акустический контакт между этими морскими животными в дикой природе может проходить и на больших расстояниях. Но младшая самка осталась плавать в Сахалинском заливе недалеко от места выпуска. Как говорят рыбаки, она подходила к ставному неводу за рыбой.

Что касается пары животных, прибывших с ней, они отошли от места выпуска почти на 200 километров и сейчас находятся в заливе Николая.

"Огорчает, что выпущенные косатки разделились, поскольку "работа в стае" определяет успешность охоты, - приводятся в сообщении слова научного сотрудника Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Ольги Шпак.

По ее словам, залив Николая - это место, где часто встречаются дикие косатки, и, взрослые особи, вероятно услышав звуки сородичей, подошли к ним.

"Это дает надежду, что косатки из бухты Средняя смогут присоединиться к какой-либо из семей и быстро восстановят природные навыки, совместно охотясь", - добавила она.

Фото: Александр Корольков
Косаток и белух будут выпускать из "китовой тюрьмы" раз в две недели

Напомним, что первую партию косаток и белух выпустили 27 июня. По данным ученых, они остаются вместе.

Первая и вторая партия морских животных проделали путь в 1800 километров по суше и воде в сопровождении команды из 70 человек.

Сейчас в бухте Средней остались еще пять косаток и больше 80 белух. Ранее ученые говорили, что первыми в Охотское море "пойдут" косатки, которым нужно успеть попасть в море до начала сезонной миграции.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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