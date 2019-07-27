Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается

Пока Европа мучается от невероятной жары, в Россию приходят непривычные для лета холода. При этом в Якутии горят лесные пожары, а на Дальнем Востоке происходят потопы. Однако синоптики не видят в этом никаких аномалий, а объясняют такие различия "меридианальными процессами".

- То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше. Если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара, - цитирует главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову kp.ru.

При этом она признала, что глобальные изменения климата происходят. Так, меняется зональность переноса воздушных масс. Ранее они двигались с запада на восток, а теперь идут вдоль меридианов. В итоге теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север, а холодный с полюса - на юг. Там он сталкивается с теплыми массами - отсюда и сильные ливни.

- Мы не знаем, чем вызвана смена климатических эпох - это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор, - отметила метеоролог.