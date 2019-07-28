Мун Чжэ Ин остался без летнего отпуска

Всего лишь пять дней планировал отдохнуть президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, устроив себе хотя бы короткий, но хотя бы какой-то отпуск. Однако дела и резко свалившаяся на Корею масса самых разных и далеко не самых приятных событий не позволили Муну отдохнуть даже несколько дней.

Сегодня было заявлено, что корейский лидер отказался от планового отдыха и продолжит работу в обычном режиме. Интересно, что Мун при этом дал отдельное указание, чтобы его помощники не брали с него пример, а отдыхали, как планировали.

Как сообщили в администрации президента РК, первоначально Мун Чжэ Ин хотел устроить себе отпуск с 29 июля по 2 августа, съездив куда-то "развеяться" и "отдохнуть от дел" в провинцию. Но не судьба. "Президент Мун Чжэ Ин принял решение отменить отпуск и в указанный период будет работать в обычном режиме", - говорится в распространенном для аккредитованных в администрации президента РК журналистов СМС. Послание подписано одним из представителей администрации президент Ю Сон Хва.

Причинами для такого решения стала неспокойная ситуация вокруг Корейского полуострова. Так, с начала июля между Южной Кореей и Японией началась и со временем лишь еще больше разгорается торговая война. Учитывая, что партия действующего премьера Японии Синдзо Абэ победила на выборах, то ожидается новая серия санкций со стороны Токио в отношении Сеула.

Кроме того, на днях внезапно обострение пришло оттуда, откуда не ждали. Сначала возник громкий дипломатический скандал Сеула с Москвой и Пекином, в ходе которого Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и пролете стратегических бомбардировщиков. РФ же в ответ назвала действия корейских пилотов "хулиганскими". Китай поддержал позицию России и раскритиковал Корею. Затем КНДР произвела запуски нового типа ракет малой дальности, заявив, что эти старты являются персональным предупреждением Сеулу, который закупает у США новые вооружения и планирует проводить с американцами военные учения.

В довершение ко всему на завершившемся сегодня чемпионате мира по плаванию в южнокорейском Кванджу произошла трагедия, когда в ночном клубе обрушился балкон, в результате чего погибли два человека и 16 получили ранения, среди которых было восемь иностранных спортсменов.

С учетом всего этого вороха событий, которые трудно назвать приятными, Мун Чжэ Ин решил, что в такое время он не может уходить в отпуск и должен постоянно находиться на рабочем месте.

Вместе с тем, Мун специально распорядился, чтобы его подчиненные не брали с него пример. Всем предписано не менять график отпусков в связи с решением президента и спокойно отдыхать. Мун сообщил сотрудникам администрации президента и правительству, что в период с 29 июля по 2 августа он специально не будет проводить совещания с участием помощников, советников и членов кабинета министров, дабы чиновники могли отдохнуть как следует.

Сам Мун Чжэ Ин намерен оставаться в Сеуле и заниматься текущими делами, включая согласование кандидатур новых министров. Перестановки ожидаются в середине августа.

Таким образом президент в этом году лишил себя отпуска. Судя по заявлению, отдых не перенесен, а просто отменен. Будучи на посту президента Мун в предыдущие два года неизменно позволял себе лишь по пять дней отдыха в год.