"РГ" отправилась в гуманитарную экспедицию в Горную Шорию

В воскресенье из Кемерова стартовала очередная гуманитарная экспедиция "Российской газеты" в Горную Шорию. Четвертое лето подряд с помощью Почты России мы доставляем в отдаленные территории Кузбасса книги, собранные при участии читателей нашей газеты. На сей раз народная библиотечка из семи сотен томов, включая лучшие произведения кузбасских авторов, отправилась в труднодоступный поселок Ортон. А вместе нами под флагом "РГ" - врачи, ученые и социальные работники.

Дорога в четыреста километров от Кемерова до Междуреченска и плюс еще сто километров до Ортона проходит, в том числе, через два горных перевала. В поселке и окрестностях - Ильинке, Трехречье и Учасе - чуть более 450 жителей, большинство которых - шорцы. Представителей этого коренного малочисленного народа во всем мире осталось не более 14-ти тысяч. Как они сегодня живут, чем дышат, в чем нуждаются, как "вписываются" в стремительно развивающийся современный мир и сохраняют свою культуру и идентичность?

Задавшись этими и другими вопросами, в 2016 году мы собрали и привезли книги в Шор-Тайгу. Доплыли на лодках прямиком к новенькому клубу, который жители построили своими силами.

В 2017-м к нашей экспедиции в поселок Эльбеза (туда мы добирались на вертолете) присоединились соцработники и врачи-наркологи. И их исследования подтвердили: "сухой закон", введенный в поселке лет много лет назад, продолжает действовать! А прошлым летом в состав экспедиции в поселок Усть-Анзас вошли еще и ученые.

- Переселение людей из Евразии в Северную Америку шло по Берингийскому перешейку, соединявшему в древности два материка. И именно из Сибири вышли носители генофонда - предки коренных народов, частью оставшихся здесь, а частью перешедших в Америку. А в Сибирь эти общие предки попали из Центральной Азии, - уточнила участница экспедиции-2018 доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Кемеровского госуниверситета Мария Лавряшина.

Именно среди жителей Усть-Анзаса генетики в свое время обнаружили людей с необыкновенными генами, делающими их устойчивыми к некоторым опасным вирусам. А на этот раз прибывшие в Ортон вместе с экспедицией "РГ" ученые Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН соберут материал для биологических, минералогических, геологических и экологических исследований. В том числе, в районе так называемого "Шорского Стоунхенджа" - каменной стены, которая возвышается посреди тайги, напоминая рукотворное творение древних цивилизаций.

- Одна из наших задач - изучить растительный мир этой зоны в рамках мониторинга краснокнижных видов, а также оценить рекреационный потенциал территории, где предполагается создать природный парк. Это поможет не только сохранить природу этих мест, но и обеспечить перспективы для жителей, - рассказал участник нынешней экспедиции доктор биологических наук Юрий Манаков.

А социальные работники и сотрудники Пенсионного фонда, вручив многодетным и малоимущим семьям адресную помощь (одежду, обувь, школьные принадлежности), проведут консультации и помогут оформить необходимые документы.

Кстати

За три года в отдаленные поселки Таштагольского района "Российская газета" привезла в общей сложности почти две тысячи книг. И для каждого из населенных пунктов была оформлена благотворительная подписка на нашу газету, которая обязательно расскажет о подробностях новой экспедиции и ее итогах.