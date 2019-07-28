Вышел трейлер спецвыпуска "Новой жизни Рокко"

В Сети появился трейлер полнометражного спецвыпуска "Новой жизни Рокко" - перезапуска популярного мультсериала, выходившего на канале Nickelodeon с 1993 по 1996 год, сообщает портал GeekFeed.

По сюжету антропоморфный кенгуру-валлаби Рокко и его друзья возвращаются на Землю после 25 лет, проведенных в космосе.

Героям предстоит столкнуться со всеми особенностями XXI века - от интернета до быстро сменяющих друг друга моделей смартфонов.

Над эпизодом работал создатель "Новой жизни Рокко" Джо Мюррей и актеры, озвучившие оригинальный сериал: Карлос Алазраки ("Рино 911"), Том Кенни и Даг Лоренс ("Губка Боб квадратные штаны").

Мультфильм, анонсированный еще в 2016 году, должен был войти в серию перезапусков старых проектов Nickelodeon ("Ох уж эти детки!", "Эй, Арнольд!", "Шоу Рена и Стимпи", "Губка Боб Квадратные Штаны"), однако после нескольких переговоров его выкупил Netflix. Премьера 45-минутного эпизода под названием "Статическое прилипание" состоится 9 августа.

Мультсериал "Новая жизнь Рокко", основанный на сюрреалистичных приключениях кенгуру Рокко, прожорливого бычка Хеффера, черепахи-невротика Филберта и соседей-жаб Задирайнесов, в 1993 году был номинирован на премию "Эмми".