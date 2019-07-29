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29.07.2019 19:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии из-за дождей ввели режим ЧС

Текст: Денис Передельский

В Бурятии в связи с осложнением гидрологической обстановки, вызванной проливными дождями, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Режим ЧС действует на территории Джидинского района. Сейчас там работает оперативная группа ГУ МЧС. Ей помогают специалисты администрации муниципального образования и старосты.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Иркутской области
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Напомним, из-за обильных осадков в этом районе уровень воды поднялся в трех реках - Джида, Алцак и Армак. Оперативная группа уже оказала помощь в буксировке пяти автомобилей с подтопленных участков дорог. Также открыт объездной участок длиной в 168 км для машин с повышенной проходимостью.

"Кроме того, проводятся работы по оповещению населения, осуществляется мониторинг гидрологической обстановки с помощью гидропостов, мобильных водомерных постов, также применяется беспилотный летательный аппарат", - сообщили спасатели.

Ограничение движение транспорта введена на шести участках автодорог. Движение легковых автомобилей закрыто полностью, пропускают только большегрузы, организуются объездные пути.

"Во всех муниципальных образованиях, где существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов, органы управление и сил переведены в режим функционирования "Повышенная готовность", - добавили в МЧС.

В Тарбагатайском, Закаменском и Селенгинском районах уже проведены необходимые работы, обстановка там стабилизировалась. По словам специалистов, ухудшения погодных условий не прогнозируется, новых обильных осадков не ожидается.

Кстати

Ранее в нескольких районах Бурятии из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Также режим ЧС из-за лесных пожаров действует в нескольких регионах Сибири.

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