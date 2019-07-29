В Байкальске из-за паводка возникла угроза коммунальным сетям

Вышедшая из берегов река Солзан угрожает сетям тепло- и водоснабжения, а также канализационным коллекторам. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на мэра Байкальска Василия Темгеневского. Коммуникации были перекинуты через реку в одном створе с техническим мостом. Мост обрушился накануне. Однако коммуникации пока в целости.

Как уточнили местные власти, дефицита питьевой воды в городе нет - в распоряжении муниципалитета еще три водозабора, кроме того, есть возможность подвозить запасы с заводов по розливу воды. По данным агентства, в ближайшее время в город прибудут девять спецмашин, которые в случае повреждения сетей водоотведения будут откачивать стоки из канализационно-насосной станции и отвозить их на очистные сооружения.

Напомним, в Байкальске началась эвакуация жителей нескольких микрорайонов, попадающих в зону затопление рек Солзан и Харлахта. По последним данным эвакуировано 150 человек. Есть угроз размыва дамбы. В городе развернуты водоналивные понтоны, которые в случае ЧП будут выполнять роль аварийной дамбы.

В Иркутской области началась вторая волна паводков, связанных с затяжными дождями. В зону подтопления попали шесть районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский.