На фестивале в Новой Голландии обсудили поддержку дебютного кино

Новость, пришедшая из Санкт-Петербургской Новой Голландии: продюсер Александр Роднянский "забрал к себе" еще одного ученика мастерской Александра Сокурова - молодого режиссера Владимира Битокова.

С первым учеником - Кантемиром Балаговым - Роднянский сделал фильм, который получил приз критики и за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" в Каннах. Это - "Дылда", которая, скорее всего, будет пытаться претендовать от России и на "Оскар", и на "Золотой глобус" в этом году. Владимир Битоков, чей фильм "Глубокие реки" в прошлом году победил в конкурсе дебютов на "Кинотавре", разделив первое место с "Кислотой" Александра Горчилина, теперь также снимает фильм с Роднянским. Третий воспитанник мастерской Сокурова Александр Золотухин дебютировал в этом году с фильмом "Мальчик русский", который был отобран в одну из программ "Берлинале" и был награжден на "Кинотавре". Этот, по сути, даже не фильм, а высококлассный кинематографический этюд, непонятно когда выйдет у нас в прокат. Но глава "Ленфильма" Эдуард Пичугин пообещал в разговоре обозревателю "РГ", что обязательно выйдет. Кстати, еще один дебют, снятый во ВГИКе - фильм Бориса Акопова - "Бык" победил в этом году не только на "Кинотавре", но и в конкурсе "К Востоку от Запада" на фестивале в Карловых Варах.

Можно продолжать приводить конкретные примеры. Но следует подчеркнуть, что с дебютами у нас сейчас сложилась крайне непростая ситуация. 31 июля в Минкульте состоится защита проектов режиссеров-дебютантов. По двум категориям. В первой - 43 фильма, во второй - 8. Почему две? Потому что формируется новая политика господдержки в области дебютов. Кто такие дебютанты? Те, кому до 30 лет и кто учится в профильных вузах на бюджетных отделениях? Вот таких в итоге и набралось восемь - готовых представить свои будущие фильмы на суд экспертов. Или же просто те, кто снимают свои первые фильмы, независимо от возраста и образования?

В эти выходные в Новой Голландии в Санкт-Петербурге прошел новый международный фестиваль дебютов, за которым стоит Александр Роднянский (его президент) и Роман Абрамович - он финансирует начинание. Это - третий фестиваль дебютов в нашей стране. Первый - "Дух огня" - проводится в Ханты-Мансийске уже 17 лет. Он также международный. Второй - "Движение" - фестиваль российских дебютов несколько лет проходил в Омске, даже отметил первый юбилей, но сейчас судьба его непонятна: в этом году он не объявлял прием заявок.

По словам Роднянского, чем больше фестивалей в стране - тем лучше. И из этого также вытекает, что необходимость поддерживать кино дебютное - есть. Роднянский и его команда сразу объявили, что хотят задать фестивалем в Новой Голландии высокий уровень. Программный директор Алексей Артамонов отобрал фильмы - дебютные новинки уже прозвучавшие во всем мире. Шесть кинолент. При этом "новые голландцы" объявили свой принцип отбора: дебютом считается и второй, и третий фильм... И не обязательно, чтобы дебютантом был именно режиссер. Таким образом, в первый год фестиваля дебютов в Новой Голландии можно было увидеть такие фильмы, как уже названные "Дылда" и Мальчик русский". Здесь состоялся предпремьерный показ ленты Кирилла Михановского "Гив Ми Либерти" - с 1 августа она выходит в прокат, и уже начиная с Каннского кинофестиваля, где этот фильм был показан в "Двухнедельнике режиссеров", а еще ранее - с американского "Санданса" приходили мнения, что лучше о наших соотечественниках за рубежом фильма никто до сих пор не снимал. Картина "Сувенир" Джоанны Хог, где главную роль исполнила дочь Тильды Суинтон - актриса Онор Суинтон-Бирн (и это - ее дебют), получила в этом году Гран-При жюри "Санданса" в международном конкурсе, а ее европейская премьера состоялась на "Берлинале". Еще два фильма - китайский "Долгий день уходит в ночь" (режиссер Би Гань) и испанская картина "И придет огонь" Оливера Лаше. Оба дебюта также не прошли незамеченными в мире, скажем, "И придет огонь" получил приз жюри "Особого взгляда" в Каннах.

Перед показами, которые проходили при полных залах, состоялся важный круглый стол, посвященный дебютам, которому предшествовала пресс-конференция. В дискуссии приняли участие глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова, руководитель студии "ВГИК-Дебют" Федор Попов, ректор Санкт-Петербургского института кино и телевидения Александр Евменов, генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, режиссер Алексей Попогребский и продюсер Александр Роднянский. В зале сидели продюсер Илья Стюард, глава Центра документального кино Софья Капкова, Роман Абрамович и исполнительный директор его фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, режиссеры Константин Лопушанский, Олеся Яковлева и другие. После довольно горячих выступлений стало понятно, что ясности в вопросе дебютов - нет. К примеру, сколько лет все же должно быть дебютантам, требуется ли им жизненный опыт, и какое у них должно быть образование - обязательно ли профильное? Было сказано, что "меняется линейка поддержки дебютного кино". Но как?

Алексей Попогребский, который преподает уже шесть лет режиссуру, напомнил, что он по образованию - психолог. Многие его коллеги также кинематографических вузов вначале не оканчивали. Например, по первому образованию Борис Хлебников - киновед, Андрей Звягинцев - артист, Георгий Данелия - архитектор. "Мое глубокое убеждение, что режиссура - вторая профессия", - сказал Попогребский. Также встал вопрос о том, кто может рекомендовать дебютантов, поручаться за них. Должен ли это быть мастер, продюсер или все-таки решения о первом фильме принимают лишь эксперты Министерства культуры. Александр Сокуров написал участникам круглого стола фестиваля строгое письмо, в котором говорилось, что должно сниматься не менее ста дебютов в год. А как это осуществить? Кто поддержит начинающих? Продюсер Сергей Сельянов, который до мероприятия не доехал, на словах просил передать, насколько рискованно продюсерам в России работать с дебютантами, с людьми у которых нет регалий. Тем временем все понимают значение дебютов и честно говорят о том, что лучше вкладываться в молодых, как в будущее нашего кино. Понадеемся, что так и произойдет, и новый фестиваль дебютов - значительный шаг в этом направлении.

Прямая речь

Александр Роднянский, продюсер, президент Международного кинофестиваля дебютов в Новой Голландии.

"…У меня было огромное количество дебютов - я перебирал в памяти. Даже в жанровом кино. "9 рота" - дебют Федора Бондарчука, "Питер ФМ" - дебют Оксаны Бычковой, "Жара" - дебют Резо Гигинеишвили. Об авторском кино вообще не говорю. В этом смысле роль продюсера является меценатской. Это человек, который поддерживает. Мне слово "поддерживать" категорически неприятно. Ты соучаствуешь, отвечаешь, переживаешь. У тебя это такая же часть жизни. Ты точно так же сдаешь свои кровь, силу, энергию, как и режиссер. Да ты с ним соглашаешься или не соглашаешься, и вы ведете бесконечный разговор. Да - дружеский. Да - партнерский. Это скорее такой брак, очень часто с обстоятельствами, о которых нужно договариваться. Без этого невозможно! Посему мне кажется весь вопрос только в проекте и вере одного человека в режиссера. Продюсера!

Поэтому, когда продюсер говорит: "Я отвечаю за этот проект молодого кинематографиста", мне кажется, этого достаточно. Мы в среде зрелых продюсеров не обсуждаем. Если приходит Сергей Михайлович Сельянов и говорит, что это его проект - отлично! Что я буду рассказывать Сельянову, что он неправ? Я не понимаю, что такое художественный совет, если честно. Может, это на студиях имеет смысл. Но для меня это делегирование собственной ответственности кому-то. В бесчисленные комитеты. Ты либо за это отвечаешь, либо нет. Несешь полную ответственность, причем сам. Не забывайте что продюсер - это человек, который рискует всерьез не только своей репутацией, но и материально. В нашем кинематографе единственная категория кинематографистов, которая закладывает свои дома недвижимость и машины, для того чтобы получить кредит и закончить картины, - это продюсеры. Не режиссеры! А их очень много. Потому что в банках в качестве залога не принимаются нематериальные права. Не как в Америке, когда ты можешь прийти и заложить права на сценарий. У нас так нельзя, спрашивают, что у тебя есть еще - квартира или дом. Подавляющее большинство продюсеров у нас прошли эту процедуру. Какой у тебя может быть худсовет? Он должен мне рассказывать, закладывать свой дом или нет? Ты веришь в человека, в его текст. Ты видел его короткие картины, слышал его говорящим. Ты понимаешь, что он хочет. Ты видишь его кино. Он в состоянии до тебя это донести. Это делается только так! Кино делается исключительно энергией творческой и подлинной верой в то, что ты делаешь. А не желанием поставить галочки, что у меня такое-то количество дебютантов на фоне зрелых режиссеров.

Я понимаю, что это важно государственному органу, который финансирует кино. Понятно, почему мы хотим дебютантов, потому что нам нужно новое понимание жизни. Мы понимаем, что приходит поколение, которое знает намного больше, чем мы, о том, как существует эта жизнь, как живут люди. Я не могу в своем возрасте ответить на вопрос о том, чего хотят, как себя реализуют, как строят жизненные траектории, о чем мечтают молодые люди... Это знают только те, кто живет этой жизнью. Мы это хотим услышать! Потому что кино - это возможность прожить опыт чужих людей. Проделать с собой эмоциональное приключение и измениться внутренне, обрести это понимание жизни. Я уже не говорю обо всех банальных вещах: о том, что нужны талантливые люди, что страна должна быть репрезентирована новыми именами. Это все понятно.

Но самое главное это кино. Оно должно быть интересно аудитории. И в том числе - авторское кино - иначе, какой смысл. Поэтому мы прикладываем огромные усилия, чтобы и авторское кино смотрели. Раньше его смотрели на 5 миллионов рублей. Теперь - на сто миллионов. А будет - 200. Я прошу прошения, что в цифрах говорю, а надо бы говорить в количестве тысяч зрителей. Но это важный момент - все равно это делается для аудитории..."