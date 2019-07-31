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Квентин Тарантино составил список из 70 своих любимых песен

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    31.07.2019, 11:17
Текст:   Олег Усков

Квентин Тарантино составил четырехчасовой плейлист из своих любимых песен - тех, что звучит в его картинах.

Послушать личный чарт режиссера, известного своей пристрастностью в выборе звуковых дорожек, можно здесь.

В нем, естественно, - хрестоматийные Bang Bang Нэнси Синатры, You Never Can Tell Чака Берри и Girl, You’ll be a Woman Soon чикагского коллектива Urge Overkill. А также кое-кто из условного новодела и не столь примелькавшееся ушам слушателей.

Ранее сообщалось, что дочь Брюса Ли распекла Тарантино за то, как он выписал образ ее отца в своем фильме "Однажды… в Голливуде".

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