Квентин Тарантино составил список из 70 своих любимых песен

Квентин Тарантино составил четырехчасовой плейлист из своих любимых песен - тех, что звучит в его картинах.

Послушать личный чарт режиссера, известного своей пристрастностью в выборе звуковых дорожек, можно здесь.

В нем, естественно, - хрестоматийные Bang Bang Нэнси Синатры, You Never Can Tell Чака Берри и Girl, You’ll be a Woman Soon чикагского коллектива Urge Overkill. А также кое-кто из условного новодела и не столь примелькавшееся ушам слушателей.

Ранее сообщалось, что дочь Брюса Ли распекла Тарантино за то, как он выписал образ ее отца в своем фильме "Однажды… в Голливуде".