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31.07.2019 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туве построили мост после гибели десяти человек на переправе

Текст: Ирина Штерман

В Бай-Тайгинском районе Тувы построили новый мост в нескольких километрах от того места, где 12 июля десять жителей села погибли, пытаясь форсировать на "УАЗе" реку. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве простились с погибшими на речной переправе

Напомним, две семьи в составе 12 человек отправились на "УАЗе" в туристическое место аржаан Дустуг-Хем. Во время переправы по реке Шуй водителю не удалось удержать автомобиль на плаву, машину опрокинуло течением. Погибли десять человек, семеро из них - дети. Двух человек, которые находились в салоне, удалось спасти. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В память о земляках местные жители решили построить новый мост. С ними встретился глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он навестил родственников погибших, выразил им соболезнования, отметив при этом, что люди не впали в отчаяние и не стали заливать горе алкоголем, а в трудную минуту стали опорой и поддержкой друг другу.

Общество Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва
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