Российская национальная библиотека модернизирует свои площади

Генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вершинин рассказал о планах РНБ на ближайшее будущее. Одно из магистральных направлений - расширение пространств для экскурсантов, реконструкция помещений, что позволит библиотеке вернуть ее исконное предназначение: стать не только книгохранилищем, но и местом общения петербуржцев, местом встречи с историческим прошлым.

Для этого, конечно, потребуются большие вложения и большие преобразования. Так, согласно концепции, которую уже одобрила коллегия Минкульта, РНБ, после того как перевезет большую часть своих фондов в новое здание на Московском проспекте, существенно реконструирует свои внутренние дворы. Часть из них будет закрыта стеклянным куполом и превратится в атриум, где планируется разместить зоны отдыха, торговлю сувенирной продукцией, пространство для лекториев.

Но это дело отдаленного будущего, поскольку для его реализации необходимы большие средства и серьезная подготовительные работы. Сейчас историческое здание РНБ испытывает огромные перегрузки: чтобы уместить постоянно разраставшиеся фонды, в библиотеке многие десятилетия что-то достраивалось, перестраивалось, устраивались какие-то переходы, антресоли, часто - с нарушением исторической планировки.

Так, Дом Крылова, в котором жил великий баснописец, служивший одно время библиотекарем, какой-то период времени вообще не числился объектом культурного наследия, а потому там были произведены многочисленные перепланировки.

- Сейчас статус памятника этому зданию возвращен, - говорит Александр Вершинин, - но мы должны понять, что именно можно и следует здесь восстановить, под какие современные нужды библиотеки его приспособить и кто поможет реализовать наши идеи.

Известно, что в позапрошлом веке в Доме Крылова располагалось, в частности, издательство дореволюционного журнала "Родина", были здесь и лавки, торговавшие издательской продукцией.

- В последнее время мы тоже активизировали продажу печатной продукции, - признает Александр Вершинин. - Но чтобы наращивать прирост внебюджетных средств, надо объединять усилия с инвесторами (сотрудничеством с библиотекой, например, заинтересовался сейчас один из "шоколадных королей"), с поклонниками творчества и личности Крылова (например, кинопродюсером и актером Александром Тютрюмовым, создающим музей баснописца).

Еще один проект, над которым работает сейчас РНБ: создание "Петровской Золотой Палаты". Собственно, первоначально он был реализован еще в середине XIX века Владимиром Васильевичем Стасовым.

В будущем "Золотая Палата Петра Великого" станет центром изучения книжной культуры

Стасов был не только выдающимся музыкальным критиком, но несколько десятилетий служил библиотекарем в Императорской публичной библиотеке. Увлеченный историей России, он, в частности, и создал знаменитую Галерею Петра Великого.

- Собрал тысячи источников, множество любопытных сведений о жизни Петра I, - рассказывает Александр Вершинин. - В основе - эстампы: изображения императора, зарисовки из его жизни и деятельности, портреты сподвижников. Многое пришло из-за границы: ведь на Западе Петр I был очень популярен. Стасов посчитал несправедливым то обстоятельство, что в Лувре собраны сотни портретов Наполеона, в Лондонской публичной библиотеке - тысячи изображений Веллингтона, а на родине Петра Великого ничего подобного нет, и за полвека собрал прекрасную коллекцию. В 1903 году издал каталог, описавший "Золотую Петровскую Палату". Мы подумали, что к 350-летию Петра Великого, которое будет отмечаться в июне 2022 года, можно было бы воссоздать Петровскую палату.

По словам генерального директора, это будет новое выставочное пространство. Зрители смогут увидеть гравюры, книжные редкости, карты петровского времени, автографы - словом, все то, чем может похвастать РНБ.

- Мы устроим "Золотую Палату Петра Великого" так, чтобы она стала центром изучения книжной культуры, - подчеркнул Александр Вершинин.

По его словам, библиотека, реализуя эту идею, уже прошла предпроектную стадию. Найдено для "Золотой Палаты" и подходящее место: она разместится в Косой галерее, которая соединяет здания, построенные по проектам архитекторов Воротилова и Собольщикова. Сейчас там расположен генеральный алфавитный каталог. После того как некоторые фонды библиотеки переедут в новое здание на Московском проспекте, произойдут перемещения и внутри исторических зданий, и эта галерея будет освобождена.

Кстати

Судя по всему, в недалеком будущем РНБ прирастет и другими площадями.

- Недавно я побывал на земельных участках, которые находятся в ведении РНБ. Но нога директора туда не ступала лет десять, - замечает Александр Вершинин. Поэтому от загородных баз РНБ остались одни названия.

Генеральный директор рассчитывает, что их можно будет восстановить либо передать другим учреждениям, превратив в культурные, просветительские, оздоровительные центры.