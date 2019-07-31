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31.07.2019 08:31
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" с "автоматом" придется немного подождать

Текст: Евгений Костин

В рамках тест-драйва внедорожника с автоматической коробкой представители УАЗа назвали ориентировочные сроки начала продаж новинки.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Напомним, "Патриот" оснащён 6-ступенчатой АКП Punch Powerglide 6L50, которая поставляется на конвейер Ульяновского завода из Страсбурга. Внедрение новой коробки потребовало внесения конструктивных изменений в двигатель ZMZ Pro объёмом 2.7 и мощностью 150 л.с.

Финальные ресурсные испытания новинки будут завершены 14 августа, после чего УАЗ приступит к серийному производству "Патриота" с "автоматом". Принимать заказы на модель могут начать уже в сентябре, однако, ульяновцы аккуратно предупреждают, что сроки могут сместиться, и тогда оформить заявку на двухпедальную версию внедорожника можно будет чуть позднее - в октябре.

Ранее "Российская газета" опубликовала цены на новинку. Прайс на УАЗе не подтвердили, но и не опровергли, а обо всех впечатлениях, которые корреспондент "РГ" получил на тест-драйве "Патриота" с АКП, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

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#УАЗ