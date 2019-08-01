Арестованные в Татарстане боевики "ИГ" планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя следствия, который выступал на заседании в Вахитовском райсуде Казани.

По версии следствия, подозреваемые не только призывали жителей Нижнекамска совершать теракты на территории России, но и планировали устроить захват заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов. У похищенных силовиков они хотели узнать служебную информацию, после чего собирались убить их. Кроме того, они искали яд, который предназначался для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ.

Как ранее сообщала "РГ", двое жителей Нижнекамска были задержаны ФСБ накануне недалеко от железной дороги. При себе у них нашли взрывчатку и элементы самодельной бомбы. Сообщалось, что они планировали устроить теракт на объекте инфраструктуры.

Оба мужчин работали таксистами. Кроме того, они занимались пропагандой среди местных жителей и призывали их вступить в ряды террористов.

Отмечается, что на их след удалось выйти в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. Сегодня суд заключил их под стражу до 29 сентября.