Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение

Замечательный ирландский многосерийный мультфильм для детей "Скала тупиков" (Puffin Rock) вскоре обрадует маленьких зрителей и их родителей очередными приключениями птенцов Уны и Бабы, только на этот раз речь пойдет о поломасштабном анимационном фильме, сообщает Центр кино Ирландии (Fís Eireann/Screen Ireland).

Образовательный сериал для дошкольников, чьи первые серии вышли в 2015-м году, быстро завоевал признание профессиональных критиков и рядовых зрителей.

Проект, реализуемый ныне в нескольких ипостасях тремя организациями: анимационной студией Cartoon Saloon, издательством Penguin Books и студией Dog Ears, изначально являлся задумкой Пола Янга из Cartoon Saloon, коллеги и сподвижника феноменально талантливого аниматора Томма Мура, подарившего миру замечательные мультипликационные фильмы, посвященные ирландской истории и культуре ("Тайна Келлс" (The Secret of Kells), "Песнь моря" (Song of the Sea) и многообещающие "Волки-перевертыши" (Wolfwalkers), чья премьера намечена на следующий год).

В настоящее время "Скала тупиков" насчитывает 2 сезона (79 эпизодов с длительностью 7 минут каждый). Сериал был номинирован на International Emmy Award, стал лауреатом Kidscreen Awards и Royal Television Award.

Выход ирландского мультфильма на международную аудиторию стал возможен благодаря приобретению прав на показ стриминговым сервисом Netflix и китайской Tencent, которая зафиксировала 170 миллионов просмотров.

По предварительным данным, в полнометражном фильме птенчикам-тупикам Уне и Бабе предстоит спасти остров, что значительно превосходит те задачи, которые стояли перед персонажами в эпизодах сериала.

Проект получил поддержку со стороны China Nebula Group, выкупившей права на показ сериала в Китае, а также занимающейся производством игрушек и сопутствующих тематических товаров, связанных с персонажами "Скалы тупиков".

Работа над фильмом будет вестись в трех местах: в студии Dog Ears в Дерри, в Cartoon Saloon в Килкенни и в Китае.

Выход фильма запланирован на весну 2021 года.