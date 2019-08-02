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Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение

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    02.08.2019, 18:08
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Puffin Rock Фото: youtube.com/ Puffin Rock
Фото: youtube.com/ Puffin Rock

Замечательный ирландский многосерийный мультфильм для детей "Скала тупиков" (Puffin Rock) вскоре обрадует маленьких зрителей и их родителей очередными приключениями птенцов Уны и Бабы, только на этот раз речь пойдет о поломасштабном анимационном фильме, сообщает Центр кино Ирландии (Fís Eireann/Screen Ireland).

Образовательный сериал для дошкольников, чьи первые серии вышли в 2015-м году, быстро завоевал признание профессиональных критиков и рядовых зрителей.

Проект, реализуемый ныне в нескольких ипостасях тремя организациями: анимационной студией Cartoon Saloon, издательством Penguin Books и студией Dog Ears, изначально являлся задумкой Пола Янга из Cartoon Saloon, коллеги и сподвижника феноменально талантливого аниматора Томма Мура, подарившего миру замечательные мультипликационные фильмы, посвященные ирландской истории и культуре ("Тайна Келлс" (The Secret of Kells), "Песнь моря" (Song of the Sea) и многообещающие "Волки-перевертыши" (Wolfwalkers), чья премьера намечена на следующий год).

В настоящее время "Скала тупиков" насчитывает 2 сезона (79 эпизодов с длительностью 7 минут каждый). Сериал был номинирован на International Emmy Award, стал лауреатом Kidscreen Awards и Royal Television Award.

Фото: youtube.com/ Маша и Медведь
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Выход ирландского мультфильма на международную аудиторию стал возможен благодаря приобретению прав на показ стриминговым сервисом Netflix и китайской Tencent, которая зафиксировала 170 миллионов просмотров.

По предварительным данным, в полнометражном фильме птенчикам-тупикам Уне и Бабе предстоит спасти остров, что значительно превосходит те задачи, которые стояли перед персонажами в эпизодах сериала.

Проект получил поддержку со стороны China Nebula Group, выкупившей права на показ сериала в Китае, а также занимающейся производством игрушек и сопутствующих тематических товаров, связанных с персонажами "Скалы тупиков".

Работа над фильмом будет вестись в трех местах: в студии Dog Ears в Дерри, в Cartoon Saloon в Килкенни и в Китае.

Выход фильма запланирован на весну 2021 года.

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