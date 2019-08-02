Ракеты КНДР не долетели до исключительной экономической зоны Японии

Северная Корея предположительно осуществила пуск двух баллистических ракет малого радиуса действия. Испытания были проведены в ночное время с территории полуострова Ходо в провинции Хамген-Намдо на восточном побережье страны. Не исключено, что Пхеньян таким образом реагирует на запланированные в этом месяце учения с участием США и Южной Кореи.

Снаряды упали в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны японского государства, передает телерадиокомпания NHK. В настоящее время специалисты японского оборонного ведомства собирают детальную информацию для последующего анализа.

По некоторым данным, северокорейцы осуществили пуск аналогичный испытаниям, состоявшимся 31 июля. Тогда ракеты упали в водах Японского моря, преодолев расстояние 250 километров. За прошедшую неделю это уже третьи пуски ракет со стороны КНДР.

Президент США Дональд Трамп не стал критиковать действия Пхеньяна. По словам американского лидера, он по-прежнему настроен на диалог с главой КНДР Ким Чен Ыном.