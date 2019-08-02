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02.08.2019 15:05
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" с "автоматом": сколько соберут автомобилей

Текст: Валерий Карташов

Недавно сообщалось о том, что УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач Punch придется подождать до сентября-октября 2019 года. "Российской газете" стали известны объёмы производства новинки.

По нашим данным, в июле ульяновцы успели собрать первую партию из 60 экземпляров, в августе должны сделать около 300 штук. Всего же до конца текущего года завод должен выпустить примерно 2-3 тысячи машин. Увеличение темпов производства зависит от покупательского спроса.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Отметим, финальные ресурсные испытания "автоматической" версии "Патриота" завершатся 14 августа, после этого на Ульяновском автозаводе сразу стартует серийное производство модели.

Напомним, УАЗ "Патриот" получил французскую "шестиступку" Punch Powerglide 6L50, поставляемая из Страсбурга. Флагманский внедорожник оснащается модернизированным бензиновым двигателем "ЗМЗ-Про" объёмом 2.7 литра и мощностью 150 л.с.

Официально цены на УАЗ "Патриот" с АКПП пока не объявлены. По предварительной информации, модель будет предлагаться в трёх комплектациях: "Оптимум", "Премиум", и "Статус". Стоимость этих исполнений 1 034 000, 1 180 000, и 1 268 000 рублей соответственно. Такие "Патриоты" можно будет узнать по оригинальной решетке радиатора. Цены на УАЗ "Патриот" с "механикой" лежат в диапазоне от 809 900 до 1 118 000 рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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К слову, УАЗ выпустит ограничению серию (300 экземпляров) внедорожника УАЗ "Патриот" с АКПП в версии "Edition 1" стоимостью 1 300 000 рублей.

Лимитированная модификация отличается чёрно-глянцевой отделкой решётки радиатора и эмблемы, комплектом литых дисков оригинального дизайна. В салоне установлены новые передние сиденья и задний диван с отделкой из комбинации натуральной и экокожи. На спинке присутствует лазерное тиснение с названием комплектации, а также надпись "Edition 1" на ворсовых ковриках с контрастной прострочкой. Диски и кресла будут доступны в качестве опции в других исполнениях внедорожника.

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