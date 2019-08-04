Крымский сафари-парк готов принять животных из горящих лесов Сибири

Крымский парк львов "Тайган" готов разместить у себя животных из Сибири, охваченной лечеными пожарами, заявил его директор Олег Зубков.

- Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги, - цитирует РИА Новости Зубкова.

В Сибири горит около трех миллионов гектаров леса. Пожары также полыхают в некоторых районах Дальнего Востока. Площадь горящего леса в Якутии превысила 1,2 миллиона гектара. Очаги возгораний находятся в труднодоступных местах. Для ликвидации ЧП привлечена авиационная группировка МЧС и минобороны РФ. По факту возгораний следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края.