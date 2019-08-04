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04.08.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымский сафари-парк готов принять животных из горящих лесов Сибири

Текст: Юлия Крымова

Крымский парк львов "Тайган" готов разместить у себя животных из Сибири, охваченной лечеными пожарами, заявил его директор Олег Зубков.

- Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги, - цитирует РИА Новости Зубкова.
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В Сибири горит около трех миллионов гектаров леса. Пожары также полыхают в некоторых районах Дальнего Востока. Площадь горящего леса в Якутии превысила 1,2 миллиона гектара. Очаги возгораний находятся в труднодоступных местах. Для ликвидации ЧП привлечена авиационная группировка МЧС и минобороны РФ. По факту возгораний следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Общество Природа Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Лесные пожары
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