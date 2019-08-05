Эксперимент: как быстро окупятся метановые Lada

Все чаще на первый план выходят вопрос экологичности и экономичности. Европа отказывается от дизельных автомобилей, тогда глядишь эта волна захлеснет и Россию. Впрочем, как уже писала "РГ", россияне и без всяких ограничительных мер не жалуют машины на тяжелом топливе. А что тогда? Переходить на газ? А почему бы и нет!

Журналисты издания "За рулем" решили проверить, как скоро окупится битопливная Lada после покупки. Для этого они проехали по дороге из Тольятти до Смоленска и обратно. Общая протяженность маршрута составила 3000 км.

В ходе испытаний на метановом Largus удалось проехать 295 км и около 700 км на бензине. Цена на метан варьируются от 14 до 16 рублей за куб. м., бензин АИ-92 стоит 42 рубля за литр.

После подсчетов выяснилось, что стоимость километра пути на метане составила около 1 рубля, а бензина - 3 рубля (при расходе топлива 8л/100км). В итоге оказалось, что Largus CNG (от 728 300 рублей за фургон и до 813 400 рублей версию Cross) окупится через 35 000 км. В ходе теста также удалось понять, что стоимость 1 км пробега метановой Lada Vesta примерно такая же, как и у битопливного Largus. Исходя из этого можно сделать вывод, что Lada Vesta CNG (стоит от 814 900 до 905 900 рублей) окупится через 27 500 км.

Кстати, недавно "РГ" также брала на тест Lada Largus CNG. Тогда этот автомобиль также порадовал нас своей экономичностью. Судите сами: 343 километра пути (в смешанном режиме), затраты 550 рублей. 550/343=1,6 рубля на километр. Сравниваем с расходами на бензин. АИ-92 по цене 41,7 руб/литр. Расход Largus в смешанном цикле не менее 9 литров. На тот же маршрут было бы потрачено 31 литр топлива. 31*41,7=1292,7 рублей. Это 3,7 рублей за километр пути. Разница более чем в два раза в пользу метана.

Стоит отметить, что количество метановых заправок в России растет стабильным темпами. Причины расширения инфраструктуры - это рост цен на традиционное топливо, увеличение объемов выпуска серийных авто на метане, программы поддержки федерального и регионального масштаба.