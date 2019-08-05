За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек

Столичные суды назначили административный арест 89 участникам несанкционированных акций 27 июля и 20 - 3 августа . В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что всего в суды Москвы поступило более 1200 административных материалов. Пока рассмотрено меньше половины.

Так, по результатам акции 27 июля поступило 1108 дел об административных правонарушениях.

"Подавляющее большинство материалов составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сообщили в пресс-службе.

Уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов, 89 задержанным назначены административные аресты, 376 - штрафы, 2 - обязательные работы, 13 материалов возвращено в полицию. Штрафы назначены от 10 тысяч рублей, административные аресты - от 3 суток.

По акции 3 августа в суды было направлено 127 административных материалов. Уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений об административном аресте.